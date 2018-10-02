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الرئيسية | بيئة وعلوم | فريق طبي يقود أكبر حملة لهزم "سرطان الثدي"

فريق طبي يقود أكبر حملة لهزم "سرطان الثدي"

فريق طبي يقود أكبر حملة لهزم "سرطان الثدي"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 11:02

بالتزامن مع بداية شهر أكتوبر الذي هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، يستعدُّ فريق علمي يضمُّ أطباء من مختلف دول العالم للقيام بدراسة هي الأولى من نوعها، لفحص ما يزيد عن 85 ألف امرأة في أوروبا وإسرائيل من أجل التحسيس بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وتقديم استجابة شخصية، كما أوضح المنظمون نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقا لما نقله موقع "Sciences et Avenir" الفرنسي فإن الفريق الطبي مقبل على واحدة من أكبر وأهم الدراسات العلمية التي ستتناولُ داء السرطان الأنثوي، حيث سيقوم الفريق سالف الذكر بفحصِ ما يزيد عن 20 ألف امرأة في فرنسا و30 ألفا في إيطاليا و15 ألفا في إسرائيل، بالإضافة إلى 10 آلاف امرأة في بلجيكا ومثلها في المملكة المتحدة، في آجال محددة في 6 سنوات.

سوزيت ديلوج، منسقة هذه المبادرة العلمية التي يشارك في ما يزيد عن 26 مختبراً من أمريكا وأروبا تقول: "هذه أكبر دراسة في العالم حول هذا الموضوع، صحيح هناك دراسة مماثلة لها أخرى في الولايات المتحدة؛ لكن من حيث الدقة والتنوع فإن الدراسة الحالية هي الأكبر في العالم".

ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في النساء، حيث يمسُّ هذا الداء 9 ملايين من النساء في فرنسا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وقبل 25 عامًا، جاءت فكرة تخصيص شهر أكتوبر لزيادة وعي المجتمعات بشكل عام، خاصة النساء، حول الإصابة بسرطان الثدي، كمشروع مشترك بين مجموعة من الهيئات الطبية والمنظمات والوكالات الحكومية في أمريكا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عمر الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 11:13
لكي نهزم اي مرض يجب على الأطباء ان يلتزموا بعملهم يوميا و ليس فقط في الحملات. وعلى المسئولين على الصحة توفير التجهيزات و مراقبة الموظفين و تشجيع الشرفاء منهم.لا يمكن هزم مرض لأطباء يتركون عملهم و يذهبون للاسترزاق في القطاع الخاص
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12
2 - مغربية الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 11:46
سبحان الله الغرب يقودون فريق طبي، و فريق تظامني وفريق علمي... ونحن العرب نقود فريق اغتصابي وفريق احتيالي وفريق همجي وفريق تعنيف الأطفال والنساء والشيوخ متى نستيقظ من نومنا العميق هذا.
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12
3 - kitkat الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:06
كلنا معا ضد الامراض الفتاكة ومن بينها سرطان ( البزولة )
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-4
4 - مغربي حتى النخاع الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:52
نعم سنهزم السرطان بأجهزة أشعة معطلة في مستشفى نكولوجيا الحسيمة وحمامات بلا إضاءة ولا مياه للمرضى
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8
5 - محمد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:04
لا يوجد شيء إسمه إسرائيل
هذا كيان صهيوني
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4
6 - نسايم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 14:13
في المغرب يجب القضاء على التماسيح والخنازير والافاعي أولا ونبدأ حمالات تضامنية مع أبناء الشعب المحتاجين
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