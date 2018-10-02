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كُتّاب وآراء
فريق طبي يقود أكبر حملة لهزم "سرطان الثدي"
بالتزامن مع بداية شهر أكتوبر الذي هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، يستعدُّ فريق علمي يضمُّ أطباء من مختلف دول العالم للقيام بدراسة هي الأولى من نوعها، لفحص ما يزيد عن 85 ألف امرأة في أوروبا وإسرائيل من أجل التحسيس بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وتقديم استجابة شخصية، كما أوضح المنظمون نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا لما نقله موقع "Sciences et Avenir" الفرنسي فإن الفريق الطبي مقبل على واحدة من أكبر وأهم الدراسات العلمية التي ستتناولُ داء السرطان الأنثوي، حيث سيقوم الفريق سالف الذكر بفحصِ ما يزيد عن 20 ألف امرأة في فرنسا و30 ألفا في إيطاليا و15 ألفا في إسرائيل، بالإضافة إلى 10 آلاف امرأة في بلجيكا ومثلها في المملكة المتحدة، في آجال محددة في 6 سنوات.
سوزيت ديلوج، منسقة هذه المبادرة العلمية التي يشارك في ما يزيد عن 26 مختبراً من أمريكا وأروبا تقول: "هذه أكبر دراسة في العالم حول هذا الموضوع، صحيح هناك دراسة مماثلة لها أخرى في الولايات المتحدة؛ لكن من حيث الدقة والتنوع فإن الدراسة الحالية هي الأكبر في العالم".
ويعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعًا في النساء، حيث يمسُّ هذا الداء 9 ملايين من النساء في فرنسا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية وقبل 25 عامًا، جاءت فكرة تخصيص شهر أكتوبر لزيادة وعي المجتمعات بشكل عام، خاصة النساء، حول الإصابة بسرطان الثدي، كمشروع مشترك بين مجموعة من الهيئات الطبية والمنظمات والوكالات الحكومية في أمريكا.