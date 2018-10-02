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الرئيسية | بيئة وعلوم | 3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لـ2018

3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لـ2018

3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لـ2018
هسبريس - د .ب .أ
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:45

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء فوز الأمريكي آرثر أشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل في الفيزياء لعام.2018

وقالت لجنة الجائزة إن الثلاثة استحقوا الجائزة لـ"اختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء الليزر".

وخصصت اللجنة نصف الجائزة لأشكين، بينما سيتقاسم مورو وستريكلاند نصف الجائزة الآخر.

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