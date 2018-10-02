24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/10/2018
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- عن قانون العمال المنزليين
- النيابة العامة بتطوان تتابعُ محتجي "شهيدة الهجرة" في حالة اعتقال
- مرصد بطنجة يثمن تقييد "زليل" بالمآثر التاريخية
- فجر يدخل التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي
- الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية
الكتاني يتوقع نجاح الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع استثمارية (5.00)
تدخل الخارجية الهولندية في ملف الريف يصادم الرباط وأمستردام (5.00)
"مفاوضات كولر" تواجه المواقف الثابتة لأطراف النزاع في الصحراء (5.00)
- رصيف الصحافة: زواج يتيم يفجّر الغضب داخل حزب العدالة والتنمية - (110)
- الملك يمر إلى "السرعة القصوى" لتهيئ الشباب أمام سوق الشغل - (83)
- النقابات ترفض مقترح لشكر لزيادة الأجور وتتشبث بـ600 درهم - (73)
- تدخل الخارجية الهولندية في ملف الريف يصادم الرباط وأمستردام - (68)
- المرض الخبيث ينهي حياة مؤلف "حصن المسلم" - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
3 علماء يفوزون بجائزة نوبل في الفيزياء لـ2018
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 12:45
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الثلاثاء فوز الأمريكي آرثر أشكين والفرنسي جيرار مورو والكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل في الفيزياء لعام.2018
وقالت لجنة الجائزة إن الثلاثة استحقوا الجائزة لـ"اختراعاتهم الرائدة في مجال فيزياء الليزر".
وخصصت اللجنة نصف الجائزة لأشكين، بينما سيتقاسم مورو وستريكلاند نصف الجائزة الآخر.