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الرئيسية | بيئة وعلوم | "كويكب الرعب" يقترب من اصطدام قوي بالأرض

"كويكب الرعب" يقترب من اصطدام قوي بالأرض

"كويكب الرعب" يقترب من اصطدام قوي بالأرض
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 19:39

أفادت تقارير فلكية عالمية بأن جرما سماويا ضخما يقترب من الأرض في أواخر أكتوبر الجاري، وسط مخاوف من إفضائه إلى كارثة في حال اصطدامه بالأرض.

ووصل الجرم إلى أقرب نقطة له من الأرض في أواخر أكتوبر سنة 2015، وذلك حين مرّ على بعد 320 ألف ميل من الأرض.

ويعرف هذا الجرم في الأوساط العلمية باسم Asteroid 2015 TB145.

وتجري الإشارة إليه بأسماء أخرى مثل "كويكب الرعب"، بالنظر إلى اقترابه من الأرض.

وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الاقتراب التالي لهذا الكويكب من الأرض سيحصل بعد عقود، إذ لن يحصل أكبر اقتراب إلا في مطلع نونبر من عام 2088.

وأحرزت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تقدماً كبيراً في تطوير مركبة تستطيع صدم الأجرام السماوية التي تقترب من الأرض، وإبعادها عن الكوكب الذي نعيش فوقه، تفادياً لأضرار كارثية.

وقال معلقون بشأن هذا الحدث الفلكي إن كارثة سوف يعرفها الكوكب في حالة لو حصل الاصطدام، بينما خشي آخرون من ان يكون يوم القيامة قريب، فيما أكد كثيرون أن الأمر يتعلق بظاهرة فلكية لا علاقة لها بالفناء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - مسلم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:00
فإن الله تعالى استأثر بعلم الساعة ولم يطلع عليها نبياً مرسلاً ولا ملكاً مقرباً، كما قال الله تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ{الأعراف:187}.
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136
2 - سهام الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:00
اللهم اجرنا من النار يا ارحم الراحمين
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80
3 - قلب الأسد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:00
الله وحده يعلم علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
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76
4 - سعاد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:01
ماشي مشكل الا جا يوم القيامة غاد يهنينا من عذاب الحياة الدنيا ...وخصوصا نحن في المغرب ما عندنا علاش نتقلقو ربما الاخرة افضل
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49
5 - عبدو الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:01
ههههه مع هادو احسن تقوم القيامة والله ما ملقان مع الله ولا مع هد القوممممم
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-3
6 - النجاة النجاة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:01
وايا خويا شوفو الخريطة جاي للمغرب ديريكت بنادم هو لي يحرg
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-15
7 - reda الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:01
لا يعلم ساعة إلى الله وهناك علامات أخبرنا به الرسول هي التي سنتخدها لفناء العالم
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27
8 - أبو سفيان الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:02
الله سبحانه وتعالى يعلم بيوم القيامة اما المعلقون سوى بشر من مخلوقات الخالق نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والدين
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32
9 - نورالدين الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:02
نتمى من العلي القدير أن يسقط على المغرب، فتتساوى السهول والجبال والغني والفقير
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-43
10 - toto الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:04
trump a le power de le faire arreter? mmmmm
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-26
11 - GHADOU الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:06
وأخيرا خبر مفرح
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29
12 - الياس الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:06
اللهم ارزقنا حسن الخاتمه و اقنا عذاب النار.
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35
13 - med الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:07
هل يوم القيامة يخيفنا نحن كمؤمنين بل هو يوم الجزاء.
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21
14 - Mustafawi الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:07
بعد 13 مليار سنة من الحياة يأتي الانسان ليمنع النيازك ان تسقط على الارض هههه!
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8
15 - مصطفى الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:08
اللهم نسألك رحمة للعالمين وجعل غفرانك لي عبادك
المخلصين ربي أنك عزيز حكيم
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33
16 - حلالة 59 الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:11
قذ يكون اصطدام في 2088 !!!!!! و قال البعض قد يكون الفناء و قد يكون الفناء قبل هذا التاريخ. و لكن الساعة لا يعلمها الا الله سبحانه. و قد يغير هذا الكويكب مساره أو سرعته في أي لحظة أو تحت تأثير ما. المهم يبقى تنبؤ نسبي و أن العلماء يبحثون مشكورين. و قد يكون اصطدام آخر و هو حل و تفكيك حكومة العثماني إن شاء الله
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9
17 - ولد عم داروين الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:13
الكثير من الكويكبات تسقط على الأرض كل شهر و لكن أغلبها تسقط في المحيطات .... إن أراد الله إفناء الأرض فكويكب ضخم واحد يسقط على الأرض يمكن أن يمسح الأرض بأكملها .... ياليت إطيح على شي شفارا
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6
18 - معتوهة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:13
الدنيا هانية الكوكب لي جا بسم الله
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10
19 - الحـــــ عبد الله ــــاج الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:13
شكرا للنازا التي تحاول حماية ألأرض بمسيحييها ومسلميها وملحديها وسودها وبيضها و... دون تمييز !
وشكرا أمريكا غوغل وأمريكا أيفون ومايكروسوفت وفايسبوك وديل وهاش بي وتويتر و... التي جعلت من الكرة الأرضية قرية صغيرة، ومنحت العدميين والتافهين والأغبياء والكهنوتيين وتجار الدين وللكسالى والحالمين ومتسولي الكرامة و... للشعوب المتخلفة عموما هذه الأدوات لكي ينشروا بها عدميتهم وتكريس تخلفهم وأميتهم وجهلهم في أجيالهم المقبلة.
شكرا أمريكا التي منحت غوغل أويفون ومايكروسوفت وفايسبوك وديل وهاش بي وتويتر و... للشعوب المتحضرة التي استغلها لتحقيق طفرات اقتصادية هائلة زادت من ثرواتها ووسعت منابع الشغل لديها ودرجات الوعي والمعرفة لديها...
شكرا أمريكا !
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-9
20 - لالا الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:15
كذوب لا شيء يؤذينا على الأرض لأن الله جعلها للإنسان مستقرا وقال سبحانه في القرآن:(كل في فلك يسبحون) كل كوكب أو كويكب له مساره الخاص قال تعالى: (قدر فهدى) نعم العلم لا يتعارض مع الدين وهذه عقيدتنا ونستثني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تقع في اخر الزمان وهي من علامات الساعة التي تدل على نهاية العالم
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1
21 - فلكي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:15
هاذه مساءل فلكية ولا دخل الله فيها.اد
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-14
22 - marwane الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:16
الكون و الأرض و كل ما في السماوات و الأرض بيد الحي القيوم الرحمان الرحيم فلا داعي للكلام الفارغ
الإنسان دائما يجب ان يكون على بال و يتبع ما أنزل من الحق
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7
23 - الى سعاد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:16
لا تسخري فالامر لايدعوا للضحك فالاصل العمل لااخرة والاكتفاء بالقليل في الدنيا لان الله قال وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. لدا وجب العمل للاخرة اولا حتى لا نخسر الاخرة اما الدنيا ولوخسرناها فهي قصيرة الامد ولاتستحق التحسر عليها.
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6
24 - بوهالي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:16
كويكب الرعب كلام فارغ أضف هذا الكلام على الكلام الذي سمعناه منذ أواخر الستينات من القرن الماضي حول وصول الأمريكان الى القمر و النزول عليه بسيارة من أجل التنقل على سطحه لكن منذ ذلك الوقت طوي الملف و لا نعرف أي شيء واضح عن هذا الكوكب سوى :لا نوجد به جادبية و لا ماء و لا هواء .
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2
25 - امازيغ سوسي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:23
وهل تظنون حقا انكم اسياد العالم ؟؟؟ ادا اراد الله امرا يقول كن فيكن . ولن يغنيكم علمكم ولا تكنولوجيتكم شيءا . في نهاية المطاف ترجع الامور الى الله سبحانه وتعالى يا من غرته الدنيا الزاءلة . كمسؤولينا "المحترمين " .
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1
26 - mustapha الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:24
اقترب لناس حسابهم وهم في غفلة معرضو صدق الله العظيم
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2
27 - خديجة الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:24
كوكب الرعب هو اللي احنا عايشين فيه.كاين شي كارثة ورعب أكثر من واقعنا المؤلم اللي عايشينه.الحمد لله أن لنا رب كريم مدبر كل شيء اسمه الحكيم.
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5
28 - ملحد الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:26
... بينما خشي آخرون من ان يكون يوم القيامة قريب... هه وارد جدا
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0
29 - Ex muslim الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:28
لا تقلقوا يا معشر المسلمين، فالكفار سيحاولون جاهدا إنقاذ البشرية من المصائب، أما أنتم فلا حوا ولا قوة لكم، أكثروا فقط من طقوسكم التي لا جدوى منها كالطوفان حول الحجر ورمي الحجر على الحجر.
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-1
30 - دايسكي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:34
كون غير يزعزع الارض و الخريطة دالمغرب دخل فمريكان
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1
31 - رياضي مراكشي الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:38
الكوكب الوحيد لي يمكن يطيح على الأرض الا ما جمع راسو هو الكوكب المراكشي...
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32 - ملاك الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:39
حنا مكيخلعناش هادشي إيلا آمر الله يقيام الساعة فمرحبا بحكم الله ولو من غذا.
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1
33 - khalil nederland الثلاثاء 02 أكتوبر 2018 - 20:41
الله تعالى قادر على كل شىء ومل شىء خلقه الله بالميزان وقدر كل سىء تقديرا هذا الكوكب لن يصتدم مع الارض لانه غير مهل لاختراق فالله تعالى حامي الارض لكن الغير المؤمن يتخوف من كل شىء لانه ناسي قدرة الله
الحمد لله على مل شيء وان اقتربت الساعة فمرحبا بها
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