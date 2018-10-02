"كويكب الرعب" يقترب من اصطدام قوي بالأرض

هسبريس - متابعة

أفادت تقارير فلكية عالمية بأن جرما سماويا ضخما يقترب من الأرض في أواخر أكتوبر الجاري، وسط مخاوف من إفضائه إلى كارثة في حال اصطدامه بالأرض.

ووصل الجرم إلى أقرب نقطة له من الأرض في أواخر أكتوبر سنة 2015، وذلك حين مرّ على بعد 320 ألف ميل من الأرض.

ويعرف هذا الجرم في الأوساط العلمية باسم Asteroid 2015 TB145.

وتجري الإشارة إليه بأسماء أخرى مثل "كويكب الرعب"، بالنظر إلى اقترابه من الأرض.

وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الاقتراب التالي لهذا الكويكب من الأرض سيحصل بعد عقود، إذ لن يحصل أكبر اقتراب إلا في مطلع نونبر من عام 2088.

وأحرزت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تقدماً كبيراً في تطوير مركبة تستطيع صدم الأجرام السماوية التي تقترب من الأرض، وإبعادها عن الكوكب الذي نعيش فوقه، تفادياً لأضرار كارثية.

وقال معلقون بشأن هذا الحدث الفلكي إن كارثة سوف يعرفها الكوكب في حالة لو حصل الاصطدام، بينما خشي آخرون من ان يكون يوم القيامة قريب، فيما أكد كثيرون أن الأمر يتعلق بظاهرة فلكية لا علاقة لها بالفناء.