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كُتّاب وآراء
"كويكب الرعب" يقترب من اصطدام قوي بالأرض
أفادت تقارير فلكية عالمية بأن جرما سماويا ضخما يقترب من الأرض في أواخر أكتوبر الجاري، وسط مخاوف من إفضائه إلى كارثة في حال اصطدامه بالأرض.
ووصل الجرم إلى أقرب نقطة له من الأرض في أواخر أكتوبر سنة 2015، وذلك حين مرّ على بعد 320 ألف ميل من الأرض.
ويعرف هذا الجرم في الأوساط العلمية باسم Asteroid 2015 TB145.
وتجري الإشارة إليه بأسماء أخرى مثل "كويكب الرعب"، بالنظر إلى اقترابه من الأرض.
وبحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الاقتراب التالي لهذا الكويكب من الأرض سيحصل بعد عقود، إذ لن يحصل أكبر اقتراب إلا في مطلع نونبر من عام 2088.
وأحرزت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تقدماً كبيراً في تطوير مركبة تستطيع صدم الأجرام السماوية التي تقترب من الأرض، وإبعادها عن الكوكب الذي نعيش فوقه، تفادياً لأضرار كارثية.
وقال معلقون بشأن هذا الحدث الفلكي إن كارثة سوف يعرفها الكوكب في حالة لو حصل الاصطدام، بينما خشي آخرون من ان يكون يوم القيامة قريب، فيما أكد كثيرون أن الأمر يتعلق بظاهرة فلكية لا علاقة لها بالفناء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
المخلصين ربي أنك عزيز حكيم
وشكرا أمريكا غوغل وأمريكا أيفون ومايكروسوفت وفايسبوك وديل وهاش بي وتويتر و... التي جعلت من الكرة الأرضية قرية صغيرة، ومنحت العدميين والتافهين والأغبياء والكهنوتيين وتجار الدين وللكسالى والحالمين ومتسولي الكرامة و... للشعوب المتخلفة عموما هذه الأدوات لكي ينشروا بها عدميتهم وتكريس تخلفهم وأميتهم وجهلهم في أجيالهم المقبلة.
شكرا أمريكا التي منحت غوغل أويفون ومايكروسوفت وفايسبوك وديل وهاش بي وتويتر و... للشعوب المتحضرة التي استغلها لتحقيق طفرات اقتصادية هائلة زادت من ثرواتها ووسعت منابع الشغل لديها ودرجات الوعي والمعرفة لديها...
شكرا أمريكا !
الإنسان دائما يجب ان يكون على بال و يتبع ما أنزل من الحق
الحمد لله على مل شيء وان اقتربت الساعة فمرحبا بها