أستراليا تقترب من القضاء على سرطان عنق الرحم

هسبريس - إفي

أفادت دراسة بحثية منشورة، الأربعاء، بأن أستراليا في طريقها للقضاء على سرطان عنق الرحم بحلول عام 2035 وذلك بفضل فعالية الخطة الوطنية للتطعيم وبرنامج الفحوصات الطبية الموجه للنساء فوق 25 عاما.

وتسلط الدراسة الضوء على أن أستراليا تعتبر أولى البلاد التي أدرجت نظام التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (VPH) وبرنامج الفحوصات الطبية الساري منذ العام الماضي.

وبحسب مديرة البحث في مجلس مكافحة السرطان في نيوساوث ويلز، كارين كانفيل، سيقلل الدمج بين البرنامجين من معدل الوفيات جراء سرطان عنق الرحم لأقل من 6 لكل 100 ألف حالة في 2022.

يشار إلى أن هذا النوع من السرطان هو السبب الرئيسي في وفاة السيدات في دول جنوب الصحراء.

وبحسب كانفيل، رغم أن منظمة الصحة العالمية لم تحدد وقت للقضاء على سرطان عنق الرحم كمشكلة صحية عامة، تفيد نتائج الدراسة بأنه حتى في وقت قريب جدا، أستراليا على استعداد للقضاء على المرض خلال العشرين عاما القادمة.

ويتضمن البرنامج الوطني للفحوصات الطبية، أن تقوم النساء بأول فحص طبي في عمر الـ25 عاما وبعد كل خمسة أعوام حال لم يتم تسجيل الإصابة بفيروس الورم اللحيمي البشري، المرتبط بسرطانات عنق الرحم والمهبل والفرج والشرج والقضيب والبلعوم الفموي.