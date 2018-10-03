24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:20
|13:22
|16:37
|19:13
|20:28
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- روسيا "المسلمة"!!
- باسم الرب يُغتصب الأطفال!
- ماذا أصاب العرب؟
- أُسارى الأشياء
- في الحاجة إلى إصلاح مناهج التعليم
دراسة أممية ترصد صعوبة شركات مغربية في إيجاد يد عاملة متعلمة (5.00)
حرائقُ الغابات تلهب طنجة .. وجمعويون ينادون بصَوْن حزامها الأخضر (5.00)
الحكومة "تسرق" إجراء اقتصاديا من البرنامج الانتخابي لـ"الاستقلال" (5.00)
وزارة التربية تكشف إجراءات لحماية التلاميذ من سوء الأحوال الجوية (5.00)
- "العدالة والتنمية" يتجاهل خطوبة يتيم ويطوي خلافاته مع "الأحرار" - (100)
- قضية "يتيم والخطيبة" تغضب "الإخوان" ودعوات لإقالته من الحكومة - (83)
- هذا موعد الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة - (75)
- ملياردير جزائري يعتزم شراء منزل بوتفليقة وتحويله متحفا بوجدة - (61)
- رصيف الصحافة: الملك يمهل الحكومة 3 أسابيع لهيكلة التكوين - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
علماء يرصدون "عفريتا" في المجموعة الشمسية
أعلن مركز الكواكب التابع للاتحاد الفلكي الدولي، عن رصد العلماء جسما يبعد مسافات كبيرة عن كوكب "بلوتو" أطلقوا عليه اسم "غوبلن" أو "العفريت"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.
وأوضح المركز في بيان الثلاثاء، أنه تم اكتشاف جسم داخل النظام الشمسي، له مداره الخاص، على بعد مليارات الأميال من بلوتو.
وأشار سكوت شيبارد، من معهد "كارنيجي" للعلوم (مركزه واشنطن)، وهو من علماء الفلك الذي شاركوا في اكتشاف "غوبلن"، إلى أنهم رصدوا الجسم خلال البحث عن "الكوكبX" المعتقد وجوده داخل المجموعة الشمسية والذي قد يكون الكوكب التاسع.
وقال: "مع هذا الاكتشاف، وصلت احتمالية الوجود الحقيقي للكوكب X إلى نسبة 90%".