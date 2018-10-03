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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يرصدون "عفريتا" في المجموعة الشمسية

علماء يرصدون "عفريتا" في المجموعة الشمسية

علماء يرصدون "عفريتا" في المجموعة الشمسية
هسبريس - متابعة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:05

أعلن مركز الكواكب التابع للاتحاد الفلكي الدولي، عن رصد العلماء جسما يبعد مسافات كبيرة عن كوكب "بلوتو" أطلقوا عليه اسم "غوبلن" أو "العفريت"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

وأوضح المركز في بيان الثلاثاء، أنه تم اكتشاف جسم داخل النظام الشمسي، له مداره الخاص، على بعد مليارات الأميال من بلوتو.

وأشار سكوت شيبارد، من معهد "كارنيجي" للعلوم (مركزه واشنطن)، وهو من علماء الفلك الذي شاركوا في اكتشاف "غوبلن"، إلى أنهم رصدوا الجسم خلال البحث عن "الكوكبX" المعتقد وجوده داخل المجموعة الشمسية والذي قد يكون الكوكب التاسع.

وقال: "مع هذا الاكتشاف، وصلت احتمالية الوجود الحقيقي للكوكب X إلى نسبة 90%".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Abdelhak الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 12:10
هذه قمة الخرافة.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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