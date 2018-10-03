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الرئيسية | بيئة وعلوم | جائزة نوبل للكيمياء 2018 تؤول إلى ثلاثة علماء

جائزة نوبل للكيمياء 2018 تؤول إلى ثلاثة علماء

جائزة نوبل للكيمياء 2018 تؤول إلى ثلاثة علماء
هسبريس - متابعة
الأربعاء 03 أكتوبر 2018 - 14:35

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم الأربعاء، منح ثلاثة علماء؛ أمريكيَين اثنين، وبريطاني، جائرة نوبل للكيمياء، لعام 2018، "سخّروا قوة التطور" لتطوير أنزيمات وأجسام مضادة قادت لإنتاج وقود حيوي وأدوية علاجية.

وذكر الحساب الرسمي لجائزة نوبل على موقع "تويتر"، أن الأمريكية فرانسيس أرنولد، من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، تم منحها نصف الجائزة.

فيما تم منح النصف الآخر بشكل مشترك للأمريكي جورج سميث، من جامعة ميسوري، والبريطاني غريغوري وينتر، من مختبر علم الأحياء الجزيئي في كامبريدج.

وقالت وكالة أسوشييتد برس، إن أرنولد، نجحت في إجراء أول تطور موجه للإنزيمات، ما أدى إلى تصنيع مواد كيميائية أكثر صداقة للبيئة، بما في ذلك الأدوية، وإنتاج الوقود المتجدد.

وأضافت أن سميث، طور طريقة جديدة لتطوير البروتينات، فيما استخدم وينتر، تلك الطريقة لتطوير أجسام مضادّة بهدف صنع أدوية جديدة.

وقالت الأكاديمية إن العقار الأول الذي يعتمد على هذا العمل يستخدم ضد التهاب المفاصل الروماتويدي، والصدفية (مرض جلدي)، وأمراض التهاب الأمعاء

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