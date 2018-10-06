زلزال إندونيسيا يحوّل الأرض إلى سائل يبتلع المنازل

هسبريس - د .ب .أ

أظهر مقطع فيديو نشر اليوم السبت، أن الأرض في مدينة بالو الإندونيسية تحولت إلى سائل ابتلع المنازل خلال زلزال دمر أجزاء من جزيرة سولاويزي في 28 شتنبر الماضي.

وأظهر الفيديو، الذي نشره متحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث على موقع تويتر، ظاهرة تسمى تسييل التربة، عندما يتسبب الفشل الأرضي في ظهور التربة الصلبة بشكل مؤقت كسوائل لزجة.

وكتب المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو على الفيديو: "عملية تسييل التربة في مدينة بالو من صور القمر الصناعي وورلدفيو.."

وأضاف "لقد جرف الطين المنازل والمباني وأغرقها. وتواصل فرق البحث والانقاذ أعمال الإجلاء في هذه المنطقة."

وبلغ عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا الجزيرة وموجات المد العاتية تسونامي الناجمة عن الزلزال الثاني 1658 شخصا مع تسجيل معظم الخسائر البشرية في بالو، حسبما قال وزير الأمن في البلاد ويرانتو خلال الليل.

وأضاف أن 683 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين.