24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رسائل "كبور" تفضح تناقضات المجتمع المغربي في عرض ساخر
- حالة إنسانية جد مؤثرة
- آسفي المدينة التي تُنتج الثروة ولا تستفيد منها
- بنسعيدي في مواجهة مرميد
- هتك عرض طفل في حمّام
رونالدو يتهم ريال مدريد بتوريطه في قضية اغتصاب سيدة أمريكية (5.00)
وجدة الشعراء .. "رحلة الهايكو" من اليابان إلى شرق المملكة (5.00)
- بنصديق: هاري يخاف صعود الحلبة .. صلاحيته الرياضية منتهية - (105)
- العثماني يشبّه التراشق الحكومي بالخلافات الزوجية: نتخاصم ولا نفترق - (71)
- مجلس النواب يعزل مستفيدا من خمسة ملايين لأداء مناسك "حج وهمي" - (71)
- صياد "الساحرات" يثيرُ سجالاً بين المغاربة حول "ظاهرة الشعوذة" - (63)
- إيحاءات جنسية في كتاب مدرسي تستنفر وزارة التربية الوطنية - (55)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
زلزال إندونيسيا يحوّل الأرض إلى سائل يبتلع المنازل
أظهر مقطع فيديو نشر اليوم السبت، أن الأرض في مدينة بالو الإندونيسية تحولت إلى سائل ابتلع المنازل خلال زلزال دمر أجزاء من جزيرة سولاويزي في 28 شتنبر الماضي.
وأظهر الفيديو، الذي نشره متحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث على موقع تويتر، ظاهرة تسمى تسييل التربة، عندما يتسبب الفشل الأرضي في ظهور التربة الصلبة بشكل مؤقت كسوائل لزجة.
وكتب المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو على الفيديو: "عملية تسييل التربة في مدينة بالو من صور القمر الصناعي وورلدفيو.."
وأضاف "لقد جرف الطين المنازل والمباني وأغرقها. وتواصل فرق البحث والانقاذ أعمال الإجلاء في هذه المنطقة."
وبلغ عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا الجزيرة وموجات المد العاتية تسونامي الناجمة عن الزلزال الثاني 1658 شخصا مع تسجيل معظم الخسائر البشرية في بالو، حسبما قال وزير الأمن في البلاد ويرانتو خلال الليل.
وأضاف أن 683 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
يارب ارحمنا
سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم رب العرش العظيم
:وما خلقنا الا لنعبد الله ثم نموت
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وصحبة الاخيار وقنا عذاب القبر وعذاب النار واجعلنا يا الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والاخرة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا ربي اميين يا رب العالمين