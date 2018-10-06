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الرئيسية | بيئة وعلوم | زلزال إندونيسيا يحوّل الأرض إلى سائل يبتلع المنازل

زلزال إندونيسيا يحوّل الأرض إلى سائل يبتلع المنازل

زلزال إندونيسيا يحوّل الأرض إلى سائل يبتلع المنازل
هسبريس - د .ب .أ
السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:30

أظهر مقطع فيديو نشر اليوم السبت، أن الأرض في مدينة بالو الإندونيسية تحولت إلى سائل ابتلع المنازل خلال زلزال دمر أجزاء من جزيرة سولاويزي في 28 شتنبر الماضي.

وأظهر الفيديو، الذي نشره متحدث باسم الوكالة الوطنية للكوارث على موقع تويتر، ظاهرة تسمى تسييل التربة، عندما يتسبب الفشل الأرضي في ظهور التربة الصلبة بشكل مؤقت كسوائل لزجة.

وكتب المتحدث باسم الوكالة سوتوبو نوجروهو على الفيديو: "عملية تسييل التربة في مدينة بالو من صور القمر الصناعي وورلدفيو.."

وأضاف "لقد جرف الطين المنازل والمباني وأغرقها. وتواصل فرق البحث والانقاذ أعمال الإجلاء في هذه المنطقة."

وبلغ عدد قتلى الزلزالين اللذين ضربا الجزيرة وموجات المد العاتية تسونامي الناجمة عن الزلزال الثاني 1658 شخصا مع تسجيل معظم الخسائر البشرية في بالو، حسبما قال وزير الأمن في البلاد ويرانتو خلال الليل.

وأضاف أن 683 شخصا على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - علاء الدين السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:45
هذا غير زلزال كيف بيوم القيامة يوم الدين قال رسول الله لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق
يارب ارحمنا
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18
2 - مغربي. السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:47
ولكن الأجمل في كل ذلك أن أندونيسيا ستنهض مجدداً وستبني ما دمر..إنها دولة معتادة على الزلازل والأعاصير.. تخيلو مثلا لو حدث ذلك في المغرب.. غير تخيلو وصافي أما المغرب دولة ضعيفة واحلين غير مع الفيضانات غير الله يحفظو وصافي..
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25
3 - بنمنصور محمد السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:58
الله يرحم ضعفنا. نتمنى أن يصل هذا الفيديو إلى التماسيح و العفاريت.
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12
4 - ber nour السبت 06 أكتوبر 2018 - 18:58
يا ساتر يارب الله ارحمهم يارب واصبر الاهل والأحباب يارب
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16
5 - Ali السبت 06 أكتوبر 2018 - 19:08
كاينين شي مرضى خاصهم يدخلوا المغرب في أي حاجة . حتى لو لم تكن الكارثة تهم المغرب يستعيضون عنها بالتخيل . ربي يشفي المرضى
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-5
6 - سلمى السبت 06 أكتوبر 2018 - 19:12
يا رب عفوك و لطفك و مغفرتك.يا ريت الناس اللي طاغيين فوق الأرض يشوفو هاد الكوارث و يعرفو بأن الله حق.
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3
7 - اية السبت 06 أكتوبر 2018 - 19:20
سبحان القادر على كل شيء
سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله العظيم رب العرش العظيم
:وما خلقنا الا لنعبد الله ثم نموت
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وصحبة الاخيار وقنا عذاب القبر وعذاب النار واجعلنا يا الله من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والاخرة
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا ربي اميين يا رب العالمين
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