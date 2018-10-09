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الرئيسية | بيئة وعلوم | برلين تدرس حظر سير "سيارات الديزل" الحديثة

برلين تدرس حظر سير "سيارات الديزل" الحديثة

برلين تدرس حظر سير "سيارات الديزل" الحديثة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 02:18

تدرس حكومة ولاية برلين الألمانية ما إذا كان من الضروري فرض حظر على سيارات الديزل، حتى الحديث منها اعتبارا من عام 2020 .

وقال متحدث باسم الحكومة، الاثنين، في برلين: "ليست سيارات الديزل من جيل يورو 6 هي الأخرى نظيفة"، وذلك حسبما نقلت عنه إذاعة برلين براندنبورغ الخاصة بالعاصمة الألمانية.

وأفاد المتحدث بإن حكومة ولاية برلين تدرس فرض قيود على حركة سيارات الديزل فئة يورو 6 ايه و 6 بي و 6 سي.

وكان الحديث يقتصر حتى الآن على فرض حظر على سيارات الديزل حتى جيل العوادم يورو 5.

وتطالب منظمة البيئة الألمانية بمنع هذه السيارات من دخول منطقة وسط المدينة.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة الإدارية في برلين، اليوم الثلاثاء، النظر في هذا المطلب، حسبما أكد متحدث باسم المحكمة.

وسيطال هذا القرار في حالة تطبيقه أكثر من 200 ألف سيارة ديزل خاصة، تبدأ من يورو 1 وحتى يورو 5 ،ولكنها تطال أيضا شاحنات.

وتأمل وزارة النقل في ولاية برلين بقيادة الوزيرة ريجينه غونتر في تجنب الحظر، وتحاول من خلال وسائل أخرى تحسين الهواء في العاصمة الألمانية بعد أن تجاوزت معدلات التلوث بثاني أكسيد النتروجين الضار المستويات المسموح بها صحيا.

ومن بين الخيارات التي تدرسها الوزارة المحلية، حظر سير سيارات الديزل في شوارع بعينها في العاصمة وهو حل لجأت إليه ولاية هامبورغ بالفعل.

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