ضحايا الاعتداءات الجنسية عرضة للأرق والاكتئاب

هسبريس من الرباط

المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي أو التحرش والمضايقات هي أكثر معاناة من الأرق والقلق والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم حسب دراسة علمية.

وحسب صحيفة إندبندنت البريطانية فإن تجربة سوء السلوك الجنسي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على الصحة العقلية والجسدية لامرأة في منتصف العمر.

وقام معدو الدراسة باستجواب 304 نساء بين 40 و60 سنة في بنسلفانيا الأمريكية حول تجاربهن بخصوص الاعتداء الجنسي، وتم قياس طولهن ووزنهن وضغط الدم لديهن، كما تم كشف علامات الاكتئاب والقلق ومشاكل النوم عن طريق استبيانات.

خلاصة الدراسة أن 19 في المائة من هؤلاء النساء تعرضن للتحرش الجنسي، و22 في المائة تعرضن للاعتداء الجنسي، و10 في المائة تعرضن للنوعين معا.

وأظهرت الدراسة أن اللواتي تعرض للاعتداء الجنسي كن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاثة أضعاف، ولديهن احتمال الإصابة بالقلق بضعفين أكثر من النساء اللواتي لم يسبق لهن أن كانت لديهن تجربة في الصدمة الجنسية.