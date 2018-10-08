24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- شرطة فاس توقف متهميْن بقتل نزيل في خيرية
- سكان حسيبو في العراء
- الشغب في مباراة واد زم والرجاء يورط 7 شبان
- أردوغان يطالب السعودية ببراءتها من دم خاشقجي
- اختتام مهرجان عين أسردون
- قصر المرادية والملك محمد السادس .. الكراهية تنغص حياة بوتفليقة - (90)
- شباب يطالبون بإسقاط التجنيد الإجباري وإقرار "الخدمة المدنية" - (66)
- حكومة العثماني تقترح اتفاقا مع النقابات يمتد إلى انتخابات 2021 - (63)
- محتجون يُحملون حكومة العثماني مسؤولية وفاة مكفوف عاطل - (51)
- "الطالوع" .. قُروض غير قانونية تُكبّد الدولة خسائر مالية بالملايين - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ضحايا الاعتداءات الجنسية عرضة للأرق والاكتئاب
المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي أو التحرش والمضايقات هي أكثر معاناة من الأرق والقلق والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم حسب دراسة علمية.
وحسب صحيفة إندبندنت البريطانية فإن تجربة سوء السلوك الجنسي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على الصحة العقلية والجسدية لامرأة في منتصف العمر.
وقام معدو الدراسة باستجواب 304 نساء بين 40 و60 سنة في بنسلفانيا الأمريكية حول تجاربهن بخصوص الاعتداء الجنسي، وتم قياس طولهن ووزنهن وضغط الدم لديهن، كما تم كشف علامات الاكتئاب والقلق ومشاكل النوم عن طريق استبيانات.
خلاصة الدراسة أن 19 في المائة من هؤلاء النساء تعرضن للتحرش الجنسي، و22 في المائة تعرضن للاعتداء الجنسي، و10 في المائة تعرضن للنوعين معا.
وأظهرت الدراسة أن اللواتي تعرض للاعتداء الجنسي كن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاثة أضعاف، ولديهن احتمال الإصابة بالقلق بضعفين أكثر من النساء اللواتي لم يسبق لهن أن كانت لديهن تجربة في الصدمة الجنسية.