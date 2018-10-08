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الرئيسية | بيئة وعلوم | ضحايا الاعتداءات الجنسية عرضة للأرق والاكتئاب

ضحايا الاعتداءات الجنسية عرضة للأرق والاكتئاب

ضحايا الاعتداءات الجنسية عرضة للأرق والاكتئاب
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:30

المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي أو التحرش والمضايقات هي أكثر معاناة من الأرق والقلق والاكتئاب وارتفاع ضغط الدم حسب دراسة علمية.

وحسب صحيفة إندبندنت البريطانية فإن تجربة سوء السلوك الجنسي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على الصحة العقلية والجسدية لامرأة في منتصف العمر.

وقام معدو الدراسة باستجواب 304 نساء بين 40 و60 سنة في بنسلفانيا الأمريكية حول تجاربهن بخصوص الاعتداء الجنسي، وتم قياس طولهن ووزنهن وضغط الدم لديهن، كما تم كشف علامات الاكتئاب والقلق ومشاكل النوم عن طريق استبيانات.

خلاصة الدراسة أن 19 في المائة من هؤلاء النساء تعرضن للتحرش الجنسي، و22 في المائة تعرضن للاعتداء الجنسي، و10 في المائة تعرضن للنوعين معا.

وأظهرت الدراسة أن اللواتي تعرض للاعتداء الجنسي كن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بثلاثة أضعاف، ولديهن احتمال الإصابة بالقلق بضعفين أكثر من النساء اللواتي لم يسبق لهن أن كانت لديهن تجربة في الصدمة الجنسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المرأة الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 20:45
استطيع القول انه لا أحد يتحرش بالمرأة أو لديه الرغبة في ذلك من دون أن تكون المرأة هي المثير والمحفز. وفي ذلك نوعين من النساء البحثات عن الزواج والرغبات في عرض أنفسهن بكل أشكال الإثارة على عموم الرجال من أجل أصطياد الفرص، وغالبا ما يسقطن في فخوخ النصابين..والنوع الثاني هن الباحثات عن اللذة وبعض المال وهن كثر. أما المحصنات والجادات اللآئي لا يتربصن ولا يبحثن عن علاقات الشوارع والشغل والأماكن العمومية فإني اقسم صادقا بأنهن في أمان الله.
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