كوكاكولا وبيبسي ونستله تلوث المحيطات بالبلاستيك

هسبريس - إفي

كشفت دراسة حديثة أن شركات "كوكاكولا" و"بيبسي" و"نستله" هي الأكثر تلويثا للمحيطات بمنتجات البلاستيك المخصصة للاستخدام مرة واحدة.

ووفقا لحركة "Break Free From Plastic Movement"، التي عملت في تنظيف سواحل 42 بلدا في العالم، فإن الدراسة التي أعدتها "تثبت بشكل لا رجعة فيه أن دور الشركات الكبرى هو إدامة التلوث العالمي بالبلاستيك".

وشارك أكثر من 10 آلاف متطوع بين 9 و15 سبتمبر في 239 عملية لتنظيف السواحل من البلاستيك في 42 بلدا مثل الفلبين وتايلاند وفيتنام والهند واستراليا وتشيلي والإكوادور والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وكندا والمغرب وإسبانيا.

وجمع المتطوعون أكثر من 187 ألف قطعة بلاستيكية، 65% منها عبوات بلاستيكية لشركات عالمية كبرى تتصدرها كوكاكولا وبيبسي ونستله.

وتلتها في قائمة الشركات الأكثر تلويثا للمحيطات شركة دانون وشركات أخرى تعمل في مجال الأغذية والنظافة والمنتجات المنزلية.

وكشفت الدراسة عن أن نحو 100 ألف قطعة بلاستيكية تم جمعها، مصنوعة من مواد يستحيل أو يصعب بشدة إعادة تدويرها.

وفي الوقت الحالي، بلغ إنتاج البلاستيك 320 مليون طن مكعب سنويا، وفي العقد المقبل، يتوقع أن يزيد الانتاج بنسبة 40% مما سيزيد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لأن 90% من منتجات البلاستيك تصنع من الطاقات الأحفورية والملوثة.