24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2513:1916:3119:0420:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت (5.00)

  2. تطبيق ذكي يمكن "الصم" من التواصل مع العالم‎ (5.00)

  3. أفاية يدق "ناقوس الخطر" حول إخفاق "النموذج التنموي" المغربي (5.00)

  4. طائرات تنقل مساعدات مغربية موجهة إلى قطاع غزة (5.00)

  5. أوريد يظفر بجائزة القراء الشباب للرواية المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | كوكاكولا وبيبسي ونستله تلوث المحيطات بالبلاستيك

كوكاكولا وبيبسي ونستله تلوث المحيطات بالبلاستيك

كوكاكولا وبيبسي ونستله تلوث المحيطات بالبلاستيك
هسبريس - إفي
الأربعاء 10 أكتوبر 2018 - 01:15

كشفت دراسة حديثة أن شركات "كوكاكولا" و"بيبسي" و"نستله" هي الأكثر تلويثا للمحيطات بمنتجات البلاستيك المخصصة للاستخدام مرة واحدة.

ووفقا لحركة "Break Free From Plastic Movement"، التي عملت في تنظيف سواحل 42 بلدا في العالم، فإن الدراسة التي أعدتها "تثبت بشكل لا رجعة فيه أن دور الشركات الكبرى هو إدامة التلوث العالمي بالبلاستيك".

وشارك أكثر من 10 آلاف متطوع بين 9 و15 سبتمبر في 239 عملية لتنظيف السواحل من البلاستيك في 42 بلدا مثل الفلبين وتايلاند وفيتنام والهند واستراليا وتشيلي والإكوادور والبرازيل والمكسيك والولايات المتحدة وكندا والمغرب وإسبانيا.

وجمع المتطوعون أكثر من 187 ألف قطعة بلاستيكية، 65% منها عبوات بلاستيكية لشركات عالمية كبرى تتصدرها كوكاكولا وبيبسي ونستله.

وتلتها في قائمة الشركات الأكثر تلويثا للمحيطات شركة دانون وشركات أخرى تعمل في مجال الأغذية والنظافة والمنتجات المنزلية.

وكشفت الدراسة عن أن نحو 100 ألف قطعة بلاستيكية تم جمعها، مصنوعة من مواد يستحيل أو يصعب بشدة إعادة تدويرها.

وفي الوقت الحالي، بلغ إنتاج البلاستيك 320 مليون طن مكعب سنويا، وفي العقد المقبل، يتوقع أن يزيد الانتاج بنسبة 40% مما سيزيد الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لأن 90% من منتجات البلاستيك تصنع من الطاقات الأحفورية والملوثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.