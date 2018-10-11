علماء يحذرون من حضور السموم في طلاء الأظافر

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت دراسة جديدة أنه رغم شروع مصنعي طلاء الأظافر في استبعاد بعض المكونات السامة إلا أن الملصقات التي تحملها منتجاتهم ليست دقيقة دائما.

وبدأ مصنعو طلاء الأظافر مع بداية القرن الحالي استبعادا تدريجيا لثلاث مواد كيماوية سامة من طلاء الأظافر؛ الفورمالدهيد والتولوين وفثالات ثنائي البوتيل، لكن جرى استبدال هذه المواد الكيماوية في الكثير من المنتجات بمادة أخرى؛ هي ثلاثي فينيل الفوسفات، ويحتمل أن تكون سامة أيضا.

وأشار فريق الباحثين في دراستهم، التي نشرت في دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا، إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدام هذه المادة في مستحضرات التجميل عام 2004.

وقال الفريق إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تلزم الشركات بكتابة المكونات على طلاء الأظافر لكنها لا تطلب إخضاع المنتج لاختبارات للتحقق من أنه آمن للاستخدام قبل طرحه في الأسواق، مضيفا أن مواد كيماوية معينة يمكن إدراجها على أنها "عطر" لأسباب تتعلق بأسرار الصناعة.

وقالت آنا يانغ، كبيرة الباحثين في الدراسة من كلية "تي.إتش تشان" للصحة العامة في بوسطن، إنه "أمر مهم خاصة للعاملين في صالونات التجميل لأن بعض هذه السموم ترتبط بمضاعفات صحية تتعلق بالخصوبة ومشاكل في الغدة الدرقية والسمنة والسرطان".