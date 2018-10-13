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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: خفض استهلاك اللحوم يجنب التغيرات المناخية

دراسة: خفض استهلاك اللحوم يجنب التغيرات المناخية

دراسة: خفض استهلاك اللحوم يجنب التغيرات المناخية
هسبريس من الرباط
السبت 13 أكتوبر 2018 - 04:25

في دراسة جديدة، قال علماء إن سكان العالم يجب أن يقللوا من استهلاك اللحوم من أجل تجنب التغيرات المناخية المدمرة.

وفيما كان الحديث في السنوات الأخيرة منصباً على كيفية الحد من ارتفاع درجات الحرارة، قالت الدراسة إن العالم الغربي سيحتاج إلى خفض استهلاكه من اللحوم بنسبة 90 في المائة.

وأشارت الدراسة إلى ان إنتاج الأغذية يعتبر مساهماً رئيسياً في تغير المناخ، لكونه يفرز غازات دفيئة من الثروة الحيوانية ويدمر مساحات شاسعة من الغابات ويستخدم كميات كبيرة من الماء.

ونشرت هذه الدراسة خلال الأسبوع الجاري في مجلة "نيتشر"، وقالت إنه "بدون خفض كبير في كمية اللحوم المستهلكة، يمكن أن يزيد التأثير الهائل لصناعة الأغذية على البيئة بنسبة 90 في المائة بحلول منتصف القرن".

وأضافت الدراسة: "مع الزيادة المتوقعة في عدد السكان، سيدمر أي أمل في الحد من الاحتباس الحراري العالمي الذي يسير بشكل سريع".

ودعا العلماء من خلال هذه الدراسة إلى "تحول عالمي" نحو المزيد من النظم الغذائية القائمة على النباتات، وتخفيض مخلفات الطعام، وتحسين ممارسات الفلاحة بمساعدة التكنولوجيا.

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