24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح
- قُطّاع في قِطَاع الأعمال
- هل أخذت قضية الخاشقجي أكثر مما تستحق
- الرسائل المجهولة
- الغيوم المنذرة بالعاصفة
المغرب يحتاج ثلاثة ملايير يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية (5.00)
مهنيون يرصدون تأخر المغرب في تطوير الاقتصاد بالذكاء الصناعي (5.00)
- الحكومة تعلن القرار النهائي بشأن الساعة الإضافية - (86)
- الملك يأمر برفع دعم الأحزاب ويساوي المغاربة في الخدمة العسكرية - (83)
- أربعون ناشطا ريفيا يطلبون اللجوء السياسي الجماعي إلى إسبانيا - (82)
- الملك: المغرب ليس بلدا للانتهازيين .. وفتح "الصحة" للأجانب ممكن - (67)
- بنجلون يشرع في بناء "أطول برج" في إفريقيا - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بناء "سفينة نوح" لإنقاذ البشرية من يوم القيامة
حدد علماء خطة لبناء "سفينة نوح" مكونة من جراثيم مفيدة" للحفاظ على الميكروبات الحيوية الموجودة في جسم الإنسان قبل فوات الأوان.
وتعتمد هذه الفكرة على سابقة وضعتها Svalbard Global Seed Vault في النرويج، تضم ما يقرب من مليون عينة في محاولة لحماية تنوع المحاصيل، في حال تحول سيناريو يوم القيامة إلى حقيقة واقعة.
وبالمثل، فإن ما يسمى بـ "بنك البذور العالمي" (global microbiota vault)، سيجمع الميكروبات المفيدة من المجموعات السكانية التي حافظت على التنوع الميكروبي، حيث تفقد بقية التجمعات العالمية هذا التنوع بسبب المضادات الحيوية والوجبات الغذائية المعالجة، وعوامل أخرى من المجتمع الحضري.
ويقول الباحثون من جامعة Rutgers في نيو برونزويك، إن "خزنة" يوم القيامة قد تساعدنا في ضمان صحة البشرية على المدى الطويل، في مواجهة فقدان التنوع الميكروبي على مستوى الكوكب، الذي يشكل تهديدا على قدم المساواة مع تغير المناخ.
وتعيش تريليونات من الميكروبات في جسم الإنسان، ويعزز الكثير منها صحتنا. ولكن في المناطق الحضرية من العالم، انخفض ذلك التنوع الميكروبي.
ويقول الباحثون إن معظم الأمريكيين، على سبيل المثال، لديهم ميكروبات في أجسامهم تقدر بحوالي نصف التنوع الذي يشهده الناس الذين يعيشون في قرى الأمازون المعزولة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
قال ليك المكروب غا يحمي البشرية من يوم القيامة لكم دينكم ولي دين