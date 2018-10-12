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الرئيسية | بيئة وعلوم | بناء "سفينة نوح" لإنقاذ البشرية من يوم القيامة

بناء "سفينة نوح" لإنقاذ البشرية من يوم القيامة

بناء "سفينة نوح" لإنقاذ البشرية من يوم القيامة
هسبريس - متابعة
الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:40

حدد علماء خطة لبناء "سفينة نوح" مكونة من جراثيم مفيدة" للحفاظ على الميكروبات الحيوية الموجودة في جسم الإنسان قبل فوات الأوان.

وتعتمد هذه الفكرة على سابقة وضعتها Svalbard Global Seed Vault في النرويج، تضم ما يقرب من مليون عينة في محاولة لحماية تنوع المحاصيل، في حال تحول سيناريو يوم القيامة إلى حقيقة واقعة.

وبالمثل، فإن ما يسمى بـ "بنك البذور العالمي" (global microbiota vault)، سيجمع الميكروبات المفيدة من المجموعات السكانية التي حافظت على التنوع الميكروبي، حيث تفقد بقية التجمعات العالمية هذا التنوع بسبب المضادات الحيوية والوجبات الغذائية المعالجة، وعوامل أخرى من المجتمع الحضري.

ويقول الباحثون من جامعة Rutgers في نيو برونزويك، إن "خزنة" يوم القيامة قد تساعدنا في ضمان صحة البشرية على المدى الطويل، في مواجهة فقدان التنوع الميكروبي على مستوى الكوكب، الذي يشكل تهديدا على قدم المساواة مع تغير المناخ.

وتعيش تريليونات من الميكروبات في جسم الإنسان، ويعزز الكثير منها صحتنا. ولكن في المناطق الحضرية من العالم، انخفض ذلك التنوع الميكروبي.

ويقول الباحثون إن معظم الأمريكيين، على سبيل المثال، لديهم ميكروبات في أجسامهم تقدر بحوالي نصف التنوع الذي يشهده الناس الذين يعيشون في قرى الأمازون المعزولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - maysa الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:46
لي فهم شي حاجة يفهمني الله يجازيكم بخير ههه
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49
2 - Abdelhak الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:48
كونوا أكثر واقعية ولا تتلاعبوا بالكلمات. ما ذخل يوم القيامة في موضوعكم.
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32
3 - ليست بالمغرب حتى تستغرب الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:50
نعم و كيف لا بعد إنجاح قرى بأعمال على شاكلة رجال أعمال قوم لوط عليه السلام و قرى تعمل بعمل قوم رجال جبارين ، كيف لا تكون هناك سفينة على نهج سفينة نوح عليه السلام
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-4
4 - T M الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 20:57
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
قال ليك المكروب غا يحمي البشرية من يوم القيامة لكم دينكم ولي دين
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39
5 - علماني حداثي الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 21:04
القيامة ! ههه هناك أناس يعيشون القيامة حاليا .. عندما تقمع أناس مكفوفين لا حول لهم ولا قوة ويصر بعضهم على السقوط أعلى البنايات من أجل ماذا ؟ لقمة العيش .. في نظركم هل هناك قيامة أكثر من هذه ؟
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-5
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