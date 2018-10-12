دراسة: تناول الخمور يُنشط الحيوانات المنوية للرجال

هسبريس من الرباط

‪ هل استهلاك الخمور مُفيد للحيوانات المنوية؟ هل يساهمُ في إنعاش معدل الخصوبة لدى الرجال؟ يبدو أن الجواب نعم، لكن هذا لا يعني الإكثار من استهلاك المشروبات الكحولية، لأن دراسة حديثة أظهرت أن تناول الخمور بشكل معتدل يساهم في حيوية ونشاط الحيوانات المنوية لدى الرجال.

ويثير موضوع استهلاك الخمور جدلاً واسعاً بين الأطباء والباحثين، فقد أظهرت دارسات علمية أن تناول الكحول ولو بالاعتدال قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة، في حين يرى باحثون آخرون أن كمية معتدلة من الكحول يمكن أن تكون إيجابية، خاصة بالنسبة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وفي هذا الصدد أجرى فريق إيطالي (Ospedale Maggiore Policlinico –Milan) متخصص في الحيوانات المنوية دراسة استند فيها إلى حوالي مئة رجل، مقسمين إلى أربع مجموعات، وفقا لاستهلاكهم المعتاد للكحول: أبدا (10 ٪)، من 1 إلى 3 قنينة في الأسبوع (30 ٪)، من 4 إلى 7 (30 ٪)، 8 وما فوق (30 ٪).

وأظهرت نتائج الدراسة أنه "بالمقارنة مع استهلاك يعادل أو أقل من 1 إلى 3 قنينات في الأسبوع، تكون الحيوانات المنوية أكثر نشاطاً من الأشخاص الذين يستهلكون أكثر (ما بين 4 إلى 7 قنينات)، خاصة في ما يتعلق بعدد الحيوانات المنوية وتركيزها.

وقال الفريق العلمي إنه كلما ازدادت كمية الكحول أكثر من مستواها الطبيعي إلا وتأذى مني الرجل. ويقول أحد الباحثين: "هذه البيانات تنضم إلى باقي الأبحاث الأخرى"، مضيفاً: "في العيادات نطلب من الرجال استهلاك الكحول بكميات معقولة وليس بالضرورة تجنبها إلى الأبد".