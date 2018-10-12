24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:19
|16:29
|19:02
|20:16
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: لعبة "الحوت الأزرق" وراء انتحار طفل بالبيضاء
- معهد ملكي مغربي يقدم خارطة طريق لنموذج تنموي إفريقي ناجح
- هل أخذت قضية الخاشقجي أكثر مما تستحق
- الغيوم المنذرة بالعاصفة
- هوندا تكشف أول تقنية "للتقاطع الذكيّ" بالعالم
المغرب يحتاج ثلاثة ملايير يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية (5.00)
مهنيون يرصدون تأخر المغرب في تطوير الاقتصاد بالذكاء الصناعي (5.00)
مشبال: أمريكا تُقدّر استقرار المغرب وترفض علاقة إيران بالبوليساريو (5.00)
- أربعون ناشطا ريفيا يطلبون اللجوء السياسي الجماعي إلى إسبانيا - (88)
- الحكومة تعلن القرار النهائي بشأن الساعة الإضافية - (86)
- الملك يأمر برفع دعم الأحزاب ويساوي المغاربة في الخدمة العسكرية - (86)
- الملك: المغرب ليس بلدا للانتهازيين .. وفتح "الصحة" للأجانب ممكن - (71)
- بنجلون يشرع في بناء "أطول برج" في إفريقيا - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دراسة: تناول الخمور يُنشط الحيوانات المنوية للرجال
هل استهلاك الخمور مُفيد للحيوانات المنوية؟ هل يساهمُ في إنعاش معدل الخصوبة لدى الرجال؟ يبدو أن الجواب نعم، لكن هذا لا يعني الإكثار من استهلاك المشروبات الكحولية، لأن دراسة حديثة أظهرت أن تناول الخمور بشكل معتدل يساهم في حيوية ونشاط الحيوانات المنوية لدى الرجال.
ويثير موضوع استهلاك الخمور جدلاً واسعاً بين الأطباء والباحثين، فقد أظهرت دارسات علمية أن تناول الكحول ولو بالاعتدال قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة، في حين يرى باحثون آخرون أن كمية معتدلة من الكحول يمكن أن تكون إيجابية، خاصة بالنسبة لصحة القلب والأوعية الدموية.
وفي هذا الصدد أجرى فريق إيطالي (Ospedale Maggiore Policlinico –Milan) متخصص في الحيوانات المنوية دراسة استند فيها إلى حوالي مئة رجل، مقسمين إلى أربع مجموعات، وفقا لاستهلاكهم المعتاد للكحول: أبدا (10 ٪)، من 1 إلى 3 قنينة في الأسبوع (30 ٪)، من 4 إلى 7 (30 ٪)، 8 وما فوق (30 ٪).
وأظهرت نتائج الدراسة أنه "بالمقارنة مع استهلاك يعادل أو أقل من 1 إلى 3 قنينات في الأسبوع، تكون الحيوانات المنوية أكثر نشاطاً من الأشخاص الذين يستهلكون أكثر (ما بين 4 إلى 7 قنينات)، خاصة في ما يتعلق بعدد الحيوانات المنوية وتركيزها.
وقال الفريق العلمي إنه كلما ازدادت كمية الكحول أكثر من مستواها الطبيعي إلا وتأذى مني الرجل. ويقول أحد الباحثين: "هذه البيانات تنضم إلى باقي الأبحاث الأخرى"، مضيفاً: "في العيادات نطلب من الرجال استهلاك الكحول بكميات معقولة وليس بالضرورة تجنبها إلى الأبد".