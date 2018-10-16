دراسة: السيجارة الإلكترونية تحتوي مواد مسرطنة

هسبريس من الرباط

عندما ظهرت السيجارة الإلكترونية لأول مرة، كان الاعتقاد السائد آنذاك هو أن هذا النوع من السجائر سيكون أقل ضراراً من التدخين التقليدي، وقد كان الأطباء متوجسين من هذا الاستنتاج، لأن النتائج العلمية لم تكنْ متوفرة. الآن، وبعد ما يقرب عن عشر سنوات، بدأت الاستنتاجات الأولى تظهر.

ووفقاً لدراسة حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين، فإنَّ فعل "الفيبينغ" (Vaping) يشكل خطراً حقيقيا على صحة الإنسان بسبب وجود سوائل داخل السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد مسرطنة، خاصة ذات نكهة الفانيلا والقرفة، و"تناول هذه السجائر يزيد من مخاطر النوبات القلبية".

من ناحية أخرى، وبالمقارنة مع مخاطر السجائر الكلاسيكية، فإن السيجارة الإلكترونية هي بديل هائل، حسب الدراسة ذاتها؛ إذ إنها "ستقلل بنسبة 95٪ من مخاطر السرطان والأمراض الدماغية الوعائية".

كما أظهرت الدراسة أن السجائر الإلكترونية توفر الكثير من المال، لأن السوائل الإلكترونية تستمر لفترة أطول، وتكلف أقل مقارنة بعلبة سجائر.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن غالبية المدخنين التقليديين الذين يلجؤون إلى السيجارة الإلكترونية يفعلون ذلك بهدف الإقلاع عن التدخين.