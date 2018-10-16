24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0407:3013:1816:2518:5720:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. الزفزافي يدعو إلى تخليد ذكرى "سمّاك الحسيمة" عبر رسالة من السجن (5.00)

  2. بنشماش يهزم الشيخي بفارق كبير ويفوز برئاسة مجلس المستشارين (5.00)

  3. ما تحتاجه فعلا الأحزاب السياسية المغربية (5.00)

  4. دراسة: "العين الكسولة" تؤثر على وظائف الدماغ (5.00)

  5. مؤشر رأس المال البشري يحذر الاقتصاد المغربي من "مستقبل أسود" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة: السيجارة الإلكترونية تحتوي مواد مسرطنة

دراسة: السيجارة الإلكترونية تحتوي مواد مسرطنة

دراسة: السيجارة الإلكترونية تحتوي مواد مسرطنة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 02:40

عندما ظهرت السيجارة الإلكترونية لأول مرة، كان الاعتقاد السائد آنذاك هو أن هذا النوع من السجائر سيكون أقل ضراراً من التدخين التقليدي، وقد كان الأطباء متوجسين من هذا الاستنتاج، لأن النتائج العلمية لم تكنْ متوفرة. الآن، وبعد ما يقرب عن عشر سنوات، بدأت الاستنتاجات الأولى تظهر.

ووفقاً لدراسة حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين، فإنَّ فعل "الفيبينغ" (Vaping) يشكل خطراً حقيقيا على صحة الإنسان بسبب وجود سوائل داخل السجائر الإلكترونية تحتوي على مواد مسرطنة، خاصة ذات نكهة الفانيلا والقرفة، و"تناول هذه السجائر يزيد من مخاطر النوبات القلبية".

من ناحية أخرى، وبالمقارنة مع مخاطر السجائر الكلاسيكية، فإن السيجارة الإلكترونية هي بديل هائل، حسب الدراسة ذاتها؛ إذ إنها "ستقلل بنسبة 95٪ من مخاطر السرطان والأمراض الدماغية الوعائية".

كما أظهرت الدراسة أن السجائر الإلكترونية توفر الكثير من المال، لأن السوائل الإلكترونية تستمر لفترة أطول، وتكلف أقل مقارنة بعلبة سجائر.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الدراسة أن غالبية المدخنين التقليديين الذين يلجؤون إلى السيجارة الإلكترونية يفعلون ذلك بهدف الإقلاع عن التدخين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.