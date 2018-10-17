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كُتّاب وآراء
"السلامة الصحية" يفرض معايير صارمة على خيول معرض الفرس
تخضع الخيول الوافدة على المغرب، التي يشارك بها أصحابها في مختلف المسابقات التي يحتضنها معرض الفرس بمدينة الجديدة، لمراقبة صارمة للتأكد من خلوها من أي أمراض معدية؛ إذ يلزم أصحابها التوفر على إشهاد صحي من طرف المصالح البيطرية ببلدانهم.
المراقبة الصارمة التي تخضع لها الخيول الأجنبية المشاركة في معرض الفرس بالجديدة، الذي انطلق أول أمس الإثنين ويستمر إلى غاية 21 من الشهر الجاري، يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وتتم في النقط الحدودية من طرف خبراء مختصين.
ويلعب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، دورا أساسيا في تنظيم معرض الفرس بمدينة الجديدة؛ إذ لا يمكن لأي مشارك أن يُدخل فرسا إلى المغرب للمشاركة في المعرض إلا إذا حصل على الإشهاد الصحي الممنوح من طرف المكتب.
وحسب إفادة الدكتورة التميلي نبيلة، عن مصلحة الإشهاد الصحي وترقيم الحيوانات بـ "ONSSA"، فإن التدابير التي يتخذها المكتب لمواكبة معرض الفرس بالجديدة تبدأ منذ شهر ماي، حيث تُبعث الإشهادات الصحية إلى الدول التي ستفد منها الخيول، وتضم لائحة الأمراض التي يجب أن يخلو منها الفرس.
ويتم إخضاع الخيول الوافدة على المغرب لتحليلات مخبرية تُجرى لها في بلدانها الأصلية، من أجل التأكد من خلوها من أي مرض مُعد، ويقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتأكد مِن نتائج هذه التحليلات عبر إخضاع الخيول الوافدة للمراقبة في نقط الحدود.
ولا تقتصر المراقبة عند هذا الحد، بل تمتد على مدار أيام معرض الفرس بالجديدة؛ إذ تعمل المصلحة البيطرية لـ"ONSSA" على مراقبة جميع الخيول المشاركة، وتمنحها الإشهادات الصحية أثناء مغادرتها المغرب.
وأبرزت الدكتورة التميلي نبيلة أن الشرط الذي يضعه مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية لدخول الخيول التي تفد على معرض الفرس بالجديدة هو أن تكون خالية من أي مرض معد، وفق ظهير 77، من أجل حماية البلاد.