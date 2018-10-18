قمة عالمية تجسد التعايش بين الإنسان والروبوت

هسبريس - د.ب.أ

بدأت اليابان، الأربعاء، قمة العالم للروبوت في الواجهة البحرية لطوكيو، والتي تقدم لمحة عن كيف يمكن للإنسان والروبوت أن يتعايشان.

ويتألف الحدث الذي يستمر خمسة أيام، ويقام في مركز "طوكيو بيغ سايت" للمؤتمرات من فعاليتين رئيسيتين هما المعرض العالمي للروبوتات ومسابقة "تحدي الروبوت العالمي".

وفي المعرض، تعرض أكثر من 90 شركة وبلدية ومنظمة والكثير منها من اليابان أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الروبوت المستخدمة في الشركات والبلديات، بينما يتنافس 126 فريقا من 23 دولة في المسابقة.

وفي المسابقة، يمكن للزوار أن يروا ويجربوا أحدث التقنيات الروبوتية المستخدمة في المصانع والمستشفيات والمنازل في مجال الرعاية التمريضية، بينما يتم دعوة خبراء لمناقشة الكيفية التي سيعيش بها الإنسان والروبوت معا في المستقبل.

وفي الوقت نفسه، يتنافس 126 فريقا من 23 دولة في القمة في عدة فئات منها روبوتات صناعية وروبوتات خدمات وروبوتات لمواجهة الكوارث.

وتساعد المنافسة في دعم التنمية التكنولوجية وتظهر أن الروبوتات تحل المشكلات وتحفز التطبيق الاجتماعي، طبقا للمنظمين.

وتستضيف وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهيئة تطوير التكنولوجيا الصناعية للطاقة الجديدة القمة.

ويقام حدث هذا العام كفعالية تمهيدية لأكبر قمة للروبوتات في العالم في مقاطعتي أيشي وفوكوشيما، المقرر عقدها في عام 2020.