الخضروات تحمي كبار السن من فقدان البصر

محمد السيد*

كشفت دراسة أسترالية حديثة، أن تناول الخضروات الورقية والبنجر بكثرة يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي، الذي يعد سببًا رئيسيًا لفقدان البصر بين الأشخاص فوق سن 50 عامًا.

الدراسة أجراها باحثون بمعهد "ويستميد" للبحوث الطبية في أستراليا، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics) العلمية.

ويُحدث الضمور البقعي تلفًا في منطقة في الشبكية تسمى "البقعة" وهي منطقة صغيرة قرب مركز شبكية العين ومسؤولة عن الرؤية المركزية الحادة، والتي تتيح رؤية الأشياء التي أمام العين مباشرة.

وفي بعض الحالات يتطور المرض ببطء شديد، وفي حالات أخرى يتقدم المرض بشكل أسرع وقد يؤدي إلى فقدان الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، ومع تطور المرض تتراجع القدرة على رؤية الوجوه والقيادة والقراءة والكتابة أو الطهي وغيرها من أعمال.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب الفريق أكثر من 2000 من الأستراليين الذين تبلغ أعمارهم فوق سن 49 عامًا، وتمت متابعتهم على مدار 15 عامًا.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يتناولوا ما بين 100 إلى 142 ملليجرام من النترات الطبيعية الموجودة بكثرة في الخضروات الورقية والبنجر يوميًا، ينخفض لديهم خطر الإصابة بمرض الضمور البقعي بنسبة 35٪، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل من 69 ملليجرام من النترات الطبيعية يوميًا.

وقال قائد فريق البحث الدكتور بامييني جوبيناث، إن "العلاقة بين الأغذية الغنية بالنترات الطبيعية ومرض الضمور البقعي يمكن أن تكون لها آثار مهمة، وأن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها قياس آثار النترات الطبيعية على خطر الضمور البقعي".

وأضاف أن "تناول مجموعة من الأطعمة الغنية بالنترات الطبيعية مثل الخضروات الورقية والبنجر بانتظام، يمكن أن يكون استراتيجية بسيطة للحد من خطر الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر".

وأشار جوبيناث أن "100 جرام من السبانخ على سبيل المثال تحتوي على 20 ملليجرام من النترات الطبيعية، بينما تحتوي 100 جرام من البنجر على ما يقرب من 15 ملليجرام من النترات الطبيعية".

وتتواجد النترات الطبيعية في الخضروات الورقية مثل الجرجير والكزبرة والريحان وأوراق البنجر والبنجر الأحمر، والبقدونس والكراث والفجل والبرووكلي والقرنبيط والخرشوف، بالإضافة لخضروات أخرى مثل الجزر والثوم والباذنجان والبصل.

وبحسب الدراسة، لا يوجد حاليا علاج فعال لمرض الضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، الذي يصيب شخص واحد من بين 7 أستراليين فوق سن الخمسين عامًا.