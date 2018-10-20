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الرئيسية | بيئة وعلوم | إيطاليا تحظر أكواب وأطباق البلاستيك سنة 2020

إيطاليا تحظر أكواب وأطباق البلاستيك سنة 2020

إيطاليا تحظر أكواب وأطباق البلاستيك سنة 2020
هسبريس - د.ب.أ
السبت 20 أكتوبر 2018 - 03:24

قال وزير البيئة الإيطالي، سيرجيو كوستا، إن بلاده تعتزم حظر استخدام أكواب وأدوات المائدة والأطباق المصنوعة من البلاستيك وغيرها من المواد التي يتم التخلص منها، اعتبارا من يناير 2020 .

واضاف كوستا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الايطالية اليومية: "هدفي تنظيف النظم البيئية البحرية قدر الإمكان"، مبرزا أنه "للقيام بذلك، يتعين علينا أولا وقبل كل شيء تقليص تأثير بعض المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة".

وفي ماي الماضي، عندما دعت المفوضية الأوروبية إلى حظر المواد البلاستيكية في أنحاء الاتحاد الأوروبي التي يتم التخلص منها، ذكرت أن أكثر من 80 بالمئة من المخلفات الموجودة بالبحار من المواد بلاستيكية.

وأضاف كوستا أنه اعتبارا من عام 2020، لن يتم السماح لقوارب الصيد بإلقاء مخلفاتها في المياه، كما سيتم حظر مستحضرات التجميل التي تحتوي على جُسيمات صغيرة من البلاستيك.

وفي صناعة مستحضرات التجميل، تتم إضافة قطع دقيقة من البولي ايثلين، وهو نوع من البلاستيك عالي الكثافة، إلى كريمات التجميل ومعجون الأسنان لأغراض التنظيف.

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