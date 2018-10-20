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كُتّاب وآراء
مركبة فضاء تبدأ رحلة 7 سنوات نحو كوكب عطارد
انطلقت مركبة فضاء أوروبية يابانية في رحلة صعبة تستمر سبع سنوات إلى كوكب عطارد، أصغر كواكب المجموعة الشمسية وأقلها استكشافا.
وبحسب وكالة استكشاف الفضاء اليابانية فقد أقعلت بعثة بيبي كولومبو، وهي ثالث بعثة فقط تزور عطارد، من الميناء الفضائي الأوروبي في جيانا الفرنسية على متن صاروخ "أريان 5".
وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية يان فيرنر، في بيان، "إطلاق بيبي كولومبو إنجاز ضخم لوكالة الفضاء الأوروبية ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وسيكون هناك الكثير من النجاحات العظيمة".
وأضاف فيرنر: "إلى جانب إكمال الرحلة الصعبة، ستعود هذه البعثة بمكسب كبير للعلم".
وزار عدد قليل من مركبات الفضاء كوكب عطارد بسبب قربه من الشمس، إذ يبعد عنها أقل من 60 مليون كيلومتر عنها، بينما تبعد الأرض نحو 150 مليون كيلومتر عن النجم الحارق، مما يجعل انطلاق أي رحلة إلى هناك تحديا.
ويمكن أن تزيد درجات الحرارة على سطح الكوكب المستهدف على 400 درجة مئوية صباحا، وتنخفض إلى ناقص 170 درجة مئوية ليلا.
وستخرج مركبة بيبي كولومبو، المسماة تيمنا بعالم الرياضيات والمهندس الإيطالي جوزيبي "بيبي" كولومبو الذي عاش في القرن العشرين، من مجال جاذبية الأرض بعد عام ونصف العام؛ ثم تزداد سرعتها خلال الرحلة.
وستمر المركبة بكوكب الزهرة مرتين، ثم تحلق مرورا بعطارد ست مرات، قبل أن تدخل إلى مداره في دجنبر 2025 وفق ما هو وخطط.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
عندنا هنا فلمغرب كل نهار كنكتاشفو مجموعة من الكواكب البعيدة عن مجموعتنا الشمسية، و كاين لي زار الثقب الأسود و كتاشفو، و كل نهار عندنا رحلات فضائية من القاعدة الأرضية كتامة، راه غي ما بغاتش لانازا تعطينا فرصة.