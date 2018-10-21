24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:08
|07:34
|13:17
|16:21
|18:51
|20:05
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ابتدائية الرباط توقف الجمع العام لجامعة الطيران
- مشروع "ميزانية 2019" يخصص 2.5 مليار درهم للبلاط الملكي
- الصين تسعى إلى إنارة شوارعها بقمر صناعي
- مستشفى الأمراض النفسية يرى النور قريبا بشفشاون
- الدرهم يرتفع أمام الدولار وينخفض مقابل الأورو
ممارسة "هوكي الشارع" تجمع مغاربة وكنديين في العاصمة الرباط (5.00)
رصيف الصحافة: مسؤولون يبيعون معطيات لجماعات إرهابية بالمملكة (5.00)
هكذا عاش اليهود في اندماج وتساكن مع المسلمين بالقصر الكبير (5.00)
- مشروع "ميزانية 2019" يخصص 2.5 مليار درهم للبلاط الملكي - (207)
- خاشقجي .. من أحضان السلطات السعودية إلى انتقاد نظام الرياض - (59)
- تقرير: المغرب والجزائر يخلقان "عدوّاً وهميّا" أمام المشاكل الداخلية - (58)
- نشطاء يطالبون بالأمازيغية ضمن أولويات النموذج التنموي الجديد - (39)
- جريمة قتل جديدة تثير الهلع في "مدينة الزهور" - (38)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبير: التدخين أحد عوامل الانقطاع المبكر للطمث
يعد التدخين أحد العوامل المحفزة على انقطاع الطمث بشكل مبكر لدى النساء، وفقا لما أكده الدكتور خوان كارلوس بيريث باربا؛ المتخصص في المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي.
وقال مدير قسم انقطاع الطمث وسن اليأس وهشاشة العظام في مستشفى تابع للمعهد، في ولاية خاليسكو، إن "العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر هي المناخ والارتفاع والمجموعة العرقية، ولكن على وجه الخصوص بعض العادات المرتبطة بالتدخين".
وأشار المتخصص المكسيكي، في بيا، إلى أنه عادة اعتبارا من سن 42 تبدأ المرأة في الشعور بأعراض مرتبطة بانقطاع الطمث وأكثرها شيوعا ما يعرف باسم "الهبات الساخنة". كما أوضح أن ثمة مرحلة سابقة لانقطاع الطمث تعرف باسم "الانتقال إلى سن اليأس" حيث تبدأ الأعراض في الظهور بصورة نهائية قبل ذلك بأعوام.
وأضاف الخبير أن نقص إنتاج هرمونات مثل الإستراديول والاستروجين أو انخفاضها خلال فترة انقطاع الطمث يدفع بالنساء إلى الشعور ببعض المضايقات مثل الصداع وألم المفاصل، وزيادة في الوزن وسقوط الشعر، جفاف المهبل وانخفاض الرغبة الجنسية.
كذلك أفاد المتخصص بأنه على المستوى الداخلي تحدث تغيرات أخرى مثل زيادة مخاطر التعرض لنوبة قلبية والإصابة بالسكر وضغط الدم المرتفع والزهايمر وهشاشة العظام، وذلك كله مرتبط بانخفاض إنتاج الهرمونات، مشيرا إلى ضرورة ذهاب النساء إلى طبيب نسائي ابتداء من انقطاع الطمث لكشف المخاطر الداخلية التي تنطوي عليها هذه المرحلة.