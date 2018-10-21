خبير: التدخين أحد عوامل الانقطاع المبكر للطمث

هسبريس - افي

يعد التدخين أحد العوامل المحفزة على انقطاع الطمث بشكل مبكر لدى النساء، وفقا لما أكده الدكتور خوان كارلوس بيريث باربا؛ المتخصص في المعهد المكسيكي للتأمين الاجتماعي.

وقال مدير قسم انقطاع الطمث وسن اليأس وهشاشة العظام في مستشفى تابع للمعهد، في ولاية خاليسكو، إن "العوامل الرئيسية التي قد تؤدي إلى انقطاع الطمث المبكر هي المناخ والارتفاع والمجموعة العرقية، ولكن على وجه الخصوص بعض العادات المرتبطة بالتدخين".

وأشار المتخصص المكسيكي، في بيا، إلى أنه عادة اعتبارا من سن 42 تبدأ المرأة في الشعور بأعراض مرتبطة بانقطاع الطمث وأكثرها شيوعا ما يعرف باسم "الهبات الساخنة". كما أوضح أن ثمة مرحلة سابقة لانقطاع الطمث تعرف باسم "الانتقال إلى سن اليأس" حيث تبدأ الأعراض في الظهور بصورة نهائية قبل ذلك بأعوام.

وأضاف الخبير أن نقص إنتاج هرمونات مثل الإستراديول والاستروجين أو انخفاضها خلال فترة انقطاع الطمث يدفع بالنساء إلى الشعور ببعض المضايقات مثل الصداع وألم المفاصل، وزيادة في الوزن وسقوط الشعر، جفاف المهبل وانخفاض الرغبة الجنسية.

كذلك أفاد المتخصص بأنه على المستوى الداخلي تحدث تغيرات أخرى مثل زيادة مخاطر التعرض لنوبة قلبية والإصابة بالسكر وضغط الدم المرتفع والزهايمر وهشاشة العظام، وذلك كله مرتبط بانخفاض إنتاج الهرمونات، مشيرا إلى ضرورة ذهاب النساء إلى طبيب نسائي ابتداء من انقطاع الطمث لكشف المخاطر الداخلية التي تنطوي عليها هذه المرحلة.