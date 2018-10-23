هكذا ساهم جواد مغربي "فحل" في تحسين سلاسة الخيول الإنجليزية

هسبريس - محمد الراجي

"هناك سرٌّ يخشى الإنجليز من شيوعه، هو أن أصل La race خيولهم ليس خالصا، كما يزعمون، بل يحتوي على جينات مغربية". بهذه العبارة استهل المصطفى دليل، الباحث ورئيس جمعية "الكودلفين للتنمية والمحافظة على تراث الفروسية الوطني" حديثه لهسبريس، حول قصة جواد مغربي "فحل" قال إنه أصل فصيلة الخيول التي يتباهى بها الإنجليز ، ويصرون على أنها فصيلة إنجليزية خالصة.

وتعود قصة الجواد المغربي، الذي قال المصطفى دليل إنه كان سببا في وجود سلالة الخيول الإنجليزية، إلى عهد السلطان مولاي إسماعيل، الذي أهدى سلاطين وملوك أوروبا، خاصة ملك فرنسا لويس الرابع عشر، خيولا، ومن بين الخيول التي أهداها إياه فحْلٌ كان اسمه "شام"، ولُقّب بـ"الكودلفين"، وهو من فصيلة الخيول البربرية العربية، وقد شاءت الصدف أن يُباع في باريس، واشتراه مواطن إنجليزي، ذهب به إلى بلاده، وكان سببا في تحسين سلالة الخيول الإنجليزية.

ويؤكد المصطفى دليل أن هذه المعلومة لا يشوبها أدنى شك، وأنه واجه بها خبراء أوروبيين في إحدى الندوات العلمية، المنظمة على هامش معرض الفرس بالجديدة، قائلا: "لقد أخرسْتهم. كانوا يروّجون لمغالطات وكشفتُ الحقيقة. وأؤكد أن "شام"، هذا الفحل المغربي، ترك بصمة جميلة ورائعة، وزكّى دور المغرب في تحسين سلالات الخيول الأوروبية وأيضا الأمريكية، ولا سيما أمريكا اللاتينية".

ويَتضمّن رواق "الكودلفين للتنمية والمحافظة على تراث الفروسية الوطني" بمعرض الفرس بالجديدة عددا من الوثائق التاريخية حول الأدوار، التي كان يلعبها الفرس في علاقات المغرب السياسية مع جواره الأوروبي، وكذا مع الشرق، حيث كانت الخيول تُعتبر أرفع وأغلى الهدايا التي يهديها سلاطين المغرب إلى نظرائهم الأوروبيين والمسلمين.

ويؤكد المصطفى دليل أنّ الفرس كانت تلعب دورا في الدبلوماسية المغربية إبان تلك الحقب الغابرة، مشيرا إلى أن إهداء الخيول من طرف السلاطين العلويين إلى الملوك الأوروبيين والمسلمين "يعكس تعبيرا عن حسن النية والمحبة والصداقة والآداب السلطانية، ولم يكن أبدا توددا أو طمعا في أدنى شيء، لأن سلطتهم وقواتهم كانت من أقوى القوات في حوض المتوسط وكذا المحيط الأطلسي".

ويشير المصطفى دليل إلى أن المعلومات التي قدمها موثقة في كتب تاريخية، منها كتاب "الاستقصاء" لمؤلفه أحمد بن خالد الناصري، وكتاب "الإتحاف" لعبد الرحمان بن زياد، اللذين ذكرا أن السلطان الحسن الأول أهدى خيولا لملك إسبانيا ألفونصو الثاني عشر، كما أن السلطان محمد الرابع أهدى خيولا إلى ملك إسبانيا كارلوس الثالث، وأيضا إلى الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث.

وكان سلاطين الدولة العلوية، يضيف المصطفى دليل، يولون أهمية قصوى لتربية الخيول، ومن تجليات ذلك أن السلطان مولاي إسماعيل بنى أكبر إسطبل في العالم يسمى "قصر الخيل"، وتحدث عنه المؤرخان عبد الرحمان بن زياد وأبو القاسم الزياني، وكان يتسع لأكثر من 12 ألف فرس.

ويضيف المصطفى دليل أن الأهمية التي كان يوليها السلطان مولاي إسماعيل للخيول تنبع من كونها كانت العُدة الأساسية التي يستمد منها جيشه قوته، مشيرا إلى أنه كان يحرص على تربية مختلف أنواع سلالات الخيول، خاصة الخيول العربية الأصيلة، والخيول العربية البربرية، والخيول البربرية، وكان يملك إسطبلات خاصة بالخيول التي يهديها إلى نظرائه من ملوك المسلمين وملوك أوروبا.