دراسة: قراءة الكتب تطيل العمر وتقاوم الإجهاد

هسبريس - و.م.ع

أكد باحثون أن القراءة تطيل العمر على خلفية دورها في مقاومة الإجهاد والقلق والحماية من عدد من الأمراض التي تصيب الجهاز العصبي المركزي، فضلا عن العديد من الفوائد الصحية الأخرى التي توفرها.

وتوصل العلماء في جامعة ييل في الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج بعد حصولهم على نتائج تجربة استمرت 12 سنة بينت أن قراءة الكتب يمكن ان تؤدي إلى تخفيض القلق بنسبة 68 في المائة كوسيلة مهدئة للجهاز العصبي ومفعولها أفضل من التجوال في الهواء الطلق.

وخلص الخبراء إلى أن "القراءة يمكن أن تطيل حياة الناس، والذين يقرأون أكثر من نصف ساعة (بمعدل 210 دقائق) في الأسبوع هم أقل عرضة للموت قبل الأوان بنسبة 23 في المائة".

وأكد العلماء أن كبار السن الذين يقرأون يحافظون على قدراتهم الفكرية فترة أطول مقارنة بأقرانهم الذين يهملون القراءة.

وأظهرت الدراسة أن الإجهاد هو السبب في 40 في المائة من حالات السكتة القلبية والجلطة الدماغية، وأن القراءة يمكن أن تقلل من احتمال المعاناة من اضطرابات أمراض الأوعية الدموية التي تهدد الحياة.