فضلات الإنسان تحوي قطعا دقيقة من البلاستيك

هسبريس - إفي

عثر فريق من العلماء للمرة الأولى على قطع دقيقة من البلاستيك في فضلات الإنسان، ما يعني أن هذه الأجزاء الصغيرة للغاية قد تكون موجودة في السلسلة الغذائية، وفقا لدراسة قدمت اليوم خلال مؤتمر طبي في فيينا.

واكتشف بفضل الدراسة التي أجرتها الوكالة الفيدرالية للبيئة في النمسا وكلية الطب بفيينا، وجود قطع دقيقة من البلاستيك لدى ثمانية أشخاص من دول أوروبية مختلفة واليابان وروسيا، في هذا البحث.

ودون المشاركون، وهم خمس نساء وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 33 و65 عاما، كل تفاصيل نظامهم الغذائي ثم أخذت عينات من فضلاتهم، حسبما أكد واضعو الدراسة أمام مؤتمر طبي يستمر في فيينا حتى الجمعة المقبل.

وتناول جميع المشاركين في التجربة أطعمة أو احتسوا مشروبات في عبوات من البلاستيك، كما تناول أغلبهم الأسماك والقشريات، لكن لم يعتمد أي منهم نظاما غذائيا نباتيا بالكامل.

وعثر خلال الدراسة على تسعة أنواع مختلفة من البلاستيك تتراوح أحجامها بين 50 و500 ميكرومتر، مع ظهور متكرر لمادتي بولي بروبين وبولي إيثيلين تريفثاليت.

وتدخل هاتان المادتين على وجه الخصوص في صناعة الزجاجات وعبوات الأغذية.

وتبين أن الأشخاص الثمانية ظهر ما متوسطه 20 قطعة دقيقة من البلاستيك لكل 10 جرام من الفضلات.