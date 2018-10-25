24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:11
|07:37
|13:17
|16:17
|18:46
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك
- انفجار سخان مياه بسجن "عكاشة" يخلف إصابات
- حفل تأبيني بالرباط يُعدّد مناقب أستاذ الأجيال إدريس السغروشني
- الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف"
- جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة
العلوي: بلدان أوروبية تقدم عروضا تحفيزية مُغرية لأطباء مغاربة (5.00)
ظاهرة الدروس الإضافية تثقل كاهل الأسر المغربية ماديا ونفسيا (5.00)
- قطاع الصحة ينزف بالمغرب.. 130 طبيبًا يقدّمون استقالة جماعية - (81)
- ولي العهد السعودي: مقتل خاشقجي بشع مؤلم والجناة سيحاسبون - (79)
- ظاهرة الدروس الإضافية تثقل كاهل الأسر المغربية ماديا ونفسيا - (62)
- رصيف الصحافة: محاكمة سائق "قطار الموت" تنطلق بكرسي متحرك - (61)
- العلوي: بلدان أوروبية تقدم عروضا تحفيزية مُغرية لأطباء مغاربة - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فضلات الإنسان تحوي قطعا دقيقة من البلاستيك
عثر فريق من العلماء للمرة الأولى على قطع دقيقة من البلاستيك في فضلات الإنسان، ما يعني أن هذه الأجزاء الصغيرة للغاية قد تكون موجودة في السلسلة الغذائية، وفقا لدراسة قدمت اليوم خلال مؤتمر طبي في فيينا.
واكتشف بفضل الدراسة التي أجرتها الوكالة الفيدرالية للبيئة في النمسا وكلية الطب بفيينا، وجود قطع دقيقة من البلاستيك لدى ثمانية أشخاص من دول أوروبية مختلفة واليابان وروسيا، في هذا البحث.
ودون المشاركون، وهم خمس نساء وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 33 و65 عاما، كل تفاصيل نظامهم الغذائي ثم أخذت عينات من فضلاتهم، حسبما أكد واضعو الدراسة أمام مؤتمر طبي يستمر في فيينا حتى الجمعة المقبل.
وتناول جميع المشاركين في التجربة أطعمة أو احتسوا مشروبات في عبوات من البلاستيك، كما تناول أغلبهم الأسماك والقشريات، لكن لم يعتمد أي منهم نظاما غذائيا نباتيا بالكامل.
وعثر خلال الدراسة على تسعة أنواع مختلفة من البلاستيك تتراوح أحجامها بين 50 و500 ميكرومتر، مع ظهور متكرر لمادتي بولي بروبين وبولي إيثيلين تريفثاليت.
وتدخل هاتان المادتين على وجه الخصوص في صناعة الزجاجات وعبوات الأغذية.
وتبين أن الأشخاص الثمانية ظهر ما متوسطه 20 قطعة دقيقة من البلاستيك لكل 10 جرام من الفضلات.