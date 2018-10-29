24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1407:4113:1616:1418:4219:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الارتشاء يجر ممرضا من مركز تيسة إلى الزنزانة (5.00)

  2. مروحية "أتاك" التركية تخترق الأجواء لدعم قدرات القوات المغربية (5.00)

  3. معرض يحتفي بمرور مائة سنة على تدشين محطة القطار بتطوان (5.00)

  4. الجيش الروسي ينشر منظومة تشويش إلكتروني (5.00)

  5. الفنانة نبيلة معن: الجمهور الخليجي يعشق الموسيقى المغربية الأصيلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | بحث يرصد جهل المدخنين بإضافة السكر للسجائر

بحث يرصد جهل المدخنين بإضافة السكر للسجائر

بحث يرصد جهل المدخنين بإضافة السكر للسجائر
هسبريس - رويترز
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 04:15

أشار مسح جديد إلى أن قلة قليلة من المدخنين يعرفون أن هناك كمية من السكر تضاف إلى السجائر.

وكتب الباحثون في دورية (أبحاث النيكوتين والتبغ) أنه بالإضافة إلى ذلك يدرك عدد قليل جدا أن السكر المضاف يزيد من السموم في دخان السجائر.

وذكر أندرو سايدنبرج كبير باحثي الدراسة وهو طالب دكتوراه في الصحة العامة بجامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل "المعرفة قوة وهناك فجوة واضحة في الوعي".

وتحتوي السجائر على السكر الطبيعي والمضاف للتخفيف من حدة رائحة الدخان وتسهيل استنشاقه. وقال سايدنبرج إن هذا يزيد أيضا من كمية المواد الكيماوية الضارة في الدخان ومن إمكانية إدمان التدخين.

وقال لرويترز عبر البريد الإلكتروني "الكثير من المشاركين أبلغونا إنهم يريدون معرفة المزيد عن السكر في السجائر... وبالتالي هناك فرصة لتعليم الناس".

وأجرى سايدنبرج وزملاؤه مسحا على 4350 مدخنا بالغا واستعانوا بهم من خلال شركة أمازون ميكانيكال ترك للمشاركة في تجربة عبر الإنترنت عن إعلانات السجائر الإلكترونية. وفي نهاية التجربة أجاب المشاركون على أسئلة حول السكريات المضافة في السجائر وهي "هل يضاف السكر إلى السجائر؟" و "هل إضافة السكر إلى السجائر تزيد السموم في دخان السجائر؟" و "قبل هذا المسح هل سمعتم بهذا التأثير للسكر المضاف؟".

ووجد الباحثون أن 5.5 في المئة من المشاركين كانوا يعرفون بمسألة إضافة السكر للسجائر. وكان 3.8 في المئة فقط يعرفون أن السكر المضاف يزيد السموم في الدخان.

وقال سايدنبيرج "فوجئنا حقا بأن جميع المشاركين تقريبا لا يعرفون أن السكر يضاف للسجائر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.