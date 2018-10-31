باحثون: لعبة "تيتريس" تعين التغلب على القلق

هسبريس - د.ب.أ

وجد بحث جديد أن لعبة الفيديو "تيتريس" يمكنها أن تساعد في استرخاء الأعصاب عندما يكون المرء قلقا أو واقعا تحت ضغط نفسي ، حيث أنها تخلق "حالة من التدفق" في الذهن.

وتوضح الباحثة كيت سويني وفريقها من جامعة كاليفورنيا أن "التدفق" هو مصطلح نفسي يستخدم لحالة في الذهن "تجعل المرء ينسى الدنيا والوقت يمر سريعا".

وفي بحثها، وجدت سويني إن "تيتريس" وهي لعبة فيديو تعد جيدة خصوصا لتحقيق التدفق، نظرا لأنها توفر توازنا مثاليا بين الصعوبة الكافية لدرجة لا تدعو للشعور بالملل والسهولة الكافية لدرجة لا تدعو للإحباط.

وتقول سويني: "يتم الوصول للتدفق بالأنشطة التي تتحدى الشخص لحد ما، ولكن ليس كثيرا جدا، فليكن لديك أهداف واضحة ويمكن تحقيقها ، وتمده بمعلومات عما يفعله طوال ممارسته اللعبة".

وفي دراستها، جلبت سويني 290طالبا بذريعة المشاركة في دراسة بشأن الجاذبية البدنية وهي طريقة مؤكدة لجعل الأشخاص يقلقون .

وبينما كانوا يعتقدون إنه جاري تقييمهم، تم الطلب من الطلاب لعب تيتريس لعشر دقائق، بمستويات مختلفة الصعوبة.

وأظهرت النتائج أن هؤلاء الطلاب الذين لعبوا تيتريس بمستوى "تكيفي" –مقارنة بـ"شديد الصعوبة" و"متوسط الصعوبة"- كانوا قادرين على الوصول للتدفق وكان الباحثون قادرين على قياس المشاعر الأقل سلبية.

وبالتالي المرة المقبلة التي تجد نفسك فيها قلقا بانتظار نتائج بعض الاختبارات، أخرج لعبة تيتريس القديمة وانغمس في "التدفق".