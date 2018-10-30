24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1507:4213:1616:1318:4119:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إكسبو 2020 دبي يقدم منحا مالية لمبتكرين مغاربة‎ (5.00)

  2. الإيسيسكو تشيد بقرار أوروبي حول رسول الإسلام (5.00)

  3. "الجوع" يهدد ساكنة درعة بسبب إضراب الشاحنات (5.00)

  4. محتجون: سائق "قطار بوقنادل" "كبش فداء" لإسكات الرأي العام (5.00)

  5. "غَادي فالخسران أحمّادي".. عبارة ساخرة تلهب "فيسبوك" المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | باحثون إسبان يكتشفون رباطا جديدا في الكاحل

باحثون إسبان يكتشفون رباطا جديدا في الكاحل

باحثون إسبان يكتشفون رباطا جديدا في الكاحل
هسبريس - إفي
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 15:38

اكتشف باحثون من جامعة برشلونة الإسبانية بنية تشريحية جديدة في الكاحل بالتعرف على ألياف جديدة عادة ما تستبعد في التقسيمات التشريحية والتي تعد في الواقع رباطا جديدا في الجزء الجانبي.

ومن شأن هذه النتائج، التي نشرت في مجلة "Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy" العلمية، تغيير إدراك هذا المفصل وقد تفسر سبب استمرار الألم لمدة أشهر أو أعوام بعد الإصابة الأولى نتيجة الكثير من التواءات الكاحل.

وتشير الأدلة التشريحية إلى أن أربطة مفصل الكاحل عبارة عن بنيات توجد مجمعة في تجمعين كبيرين من الأربطة، هما الرباط الجانبي المكون من ثلاثة أربطة مستقلة فيما بينها والرباط الجانبي الإنسي.

وفي هذه الدراسة العلمية الجديدة، تعرف الباحثون على بنية تشريحية جديدة في الكاحل وهي (LFTCL) باختصاراتها الإنجليزية.

وأفاد أحد الباحثين في الفريق المتخصص في الجهاز العضلي الهيكلي، بأن الأربطة الجانبية للكاحل هي أكثر ما تتعرض للإصابة في مرات كثيرة ولاسيما بسبب الالتواءات، مشيرا إلى أن أشخاصا كثيرين يعانون من آلام تمتد فترتها وقد تتكرر وهو الأمر الذي لم يفسر طبيا حتى الوقت الحالي.

غير أن التقسيم الدقيق لمفصل الكاحل قد سمح أيضا بالتعرف لأول مرة على المكون الداخلي المفصلي للرباط الليفي العضلي الأمامي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.