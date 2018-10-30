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كُتّاب وآراء
باحثون إسبان يكتشفون رباطا جديدا في الكاحل
اكتشف باحثون من جامعة برشلونة الإسبانية بنية تشريحية جديدة في الكاحل بالتعرف على ألياف جديدة عادة ما تستبعد في التقسيمات التشريحية والتي تعد في الواقع رباطا جديدا في الجزء الجانبي.
ومن شأن هذه النتائج، التي نشرت في مجلة "Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy" العلمية، تغيير إدراك هذا المفصل وقد تفسر سبب استمرار الألم لمدة أشهر أو أعوام بعد الإصابة الأولى نتيجة الكثير من التواءات الكاحل.
وتشير الأدلة التشريحية إلى أن أربطة مفصل الكاحل عبارة عن بنيات توجد مجمعة في تجمعين كبيرين من الأربطة، هما الرباط الجانبي المكون من ثلاثة أربطة مستقلة فيما بينها والرباط الجانبي الإنسي.
وفي هذه الدراسة العلمية الجديدة، تعرف الباحثون على بنية تشريحية جديدة في الكاحل وهي (LFTCL) باختصاراتها الإنجليزية.
وأفاد أحد الباحثين في الفريق المتخصص في الجهاز العضلي الهيكلي، بأن الأربطة الجانبية للكاحل هي أكثر ما تتعرض للإصابة في مرات كثيرة ولاسيما بسبب الالتواءات، مشيرا إلى أن أشخاصا كثيرين يعانون من آلام تمتد فترتها وقد تتكرر وهو الأمر الذي لم يفسر طبيا حتى الوقت الحالي.
غير أن التقسيم الدقيق لمفصل الكاحل قد سمح أيضا بالتعرف لأول مرة على المكون الداخلي المفصلي للرباط الليفي العضلي الأمامي.