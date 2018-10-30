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الرئيسية | بيئة وعلوم | لأول مرة .. مصر تعلن حل لغز نقل أحجار الأهرامات

لأول مرة .. مصر تعلن حل لغز نقل أحجار الأهرامات

لأول مرة .. مصر تعلن حل لغز نقل أحجار الأهرامات
هسبريس - الأناضول
الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 17:05

أعلنت القاهرة، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى، حل لغز طريقة نقل الكتل الحجرية لبناء الأهرامات، أحد عجائب الدنيا السبع، من المنيا (وسط البلاد) إلى الجيزة المتاخمة للقاهرة.

وبحسب بيان لوزارة الآثار، فقد لجأ المصريون القدماء إلى منحدر مركزي، يحيط به ُسلمان بهما ثقوب أعمدة، مما يساعد على رفع كتل المرمر خارج المحجر من خلال منحدرات شديدة الخشونة بنسبة 20% على الأقل.

كما أعلنت عن اكتشاف ما لا يقل عن 100 نقش يسمح بفهم تنظيم الحملات التي كانت تتم في محاجر حتنوب بالمنيا.وأوضح البيان: "توصلت البعثة الآثرية الفرنسية الإنجليزية إلى طريقة نقل المصري القديم للكتل الحجرية من محاجر مرمر بموقع حتنوب بالمنيا (وسط) في فترة حكم الملك خوفو".

وأوضح البيان أن البعثة توصلت لهذا الاكتشاف من "خلال الدراسات والأبحات على الكتابات والنقوش الآثرية المكتشفة في موقع محاجر المرمر المصري منذ 2012".

وأضاف أن "البعثة الآثرية بدأت أعمالها في 2012 لفهم كيف قام المصري القديم باستخراج المرمر المصري ونقله، الذي يعد من أهم وأروع الأحجار التي استخدمت لصناعة التماثيل والتوابيت والبلاط والمزهريات منذ عصر بناة الأهرامات".

ووصف البيان "الكشف بأنه ذو أهمية كبيرة، فهي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن نظام نقل الكتل من المحجر المصري وكيف كان ينحج المصري القديم في رفع الكتل التي تزن عدة أطنان من على المنحدرات شديدة الخشونة خلال عصر بناء الهرم الأكبر".

من جانبه، أشار رئيس البعثة الأثرية يانيس جوردون، إلى أن البعثة نجحت في الكشف عن نظام فريد لنقل وسحب الكتل من المدخل أسفل المحجر بعد أن تمكنت من إزالة الرديم الذي كان يغطيه والذي يمكن تأريخه لعهد الملك خوفو على أقصى تقدير.

بدوره، قال أحد أفراد البعثة رولان أنمارش إن فريق الترميم المرافق للبعثة يواصل أعمال الصيانة والحفظ للنقوش الموجودة بالمحجر، وفق البيان نفسه.وبُني "خوفو" في عهد فرعون مصري يحمل الاسم نفسه بين عامي (2509 -2483 ق.م)، وهو الأكبر بين أشهر 3 أهرامات في مصر (الآخران خفرع ومنقرع)، ويبلغ ارتفاعه نحو 146 مترا ويحتوي على 3 غرف داخلية واسعة وعدد من الممرات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Ex muslim الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 17:30
وأوضح البيان: "توصلت البعثة الآثرية الفرنسية الإنجليزية إلى طريقة نقل المصري القديم للكتل الحجرية من محاجر مرمر بموقع حتنوب بالمنيا (وسط) في فترة حكم الملك خوفو".

يعني الفضل للفرنسيين وللانجليز أما العرب فاختصاصاتهم تمحورت في ماهو الحلال والحرام على مدى 14 قرن ومازال هناك اختلافات على ذلك.
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8
2 - زبير الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 17:31
لا تسخروا مني و لكني اعتقد ان القوم الذين بنوا الاهرام ليسوا في عهد فرعون بل قبلهم...كانوا قوما ضخام الاجسادهم...مثل حجم الدايناصورات...و الاهرام هي التي وصفت في القرآن بانها لم يخلق مثلها في البلاد...و طريقة نقل الصخور هي عن طريق الواد "الذين حابوا الصخر بالواد". هؤلاء الاقوام كانت لهم بسطة في الخلق غير قوم فرعون...و لقد اندثر هؤلاء القوم مثلهم مثل الدايناصورات و خلفهم اقوام لهم نفس احجامنا. و الله تعالى اعلى و اعلم.
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7
3 - المنطقي الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 - 17:37
تبقى تفسيرات فقط ...لكن الحقيقة لا أحد يعرفها. ..لنسلم جدلا انه فعلا تم نقل الحجارة بتلك الطريقة. ...من رفع هاته الاحجار إلى أعلى قمة بالهرم علما أن الاحجار تزن أطنان....وهناك معضلة أخرى كيف تم تقطيع الاحجار في عصر ليس بعصر الحديد ...عصر البرونز والبرونز أقل كتافة من الأحجار التي تم تقطيعها. ..؟ ؟ ؟ ؟ صعب جدا في هدا العصر أن نعرف كيف ...
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7
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