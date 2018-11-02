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الرئيسية | بيئة وعلوم | إزالة الزائدة الدودية تقلل الإصابة بـ"الباركنسون"

إزالة الزائدة الدودية تقلل الإصابة بـ"الباركنسون"

إزالة الزائدة الدودية تقلل الإصابة بـ"الباركنسون"
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 02 نونبر 2018 - 04:20

كشفت دراسة حديثة أن استئصال الزائدة الدودية في مرحلة مبكرة من العمر يقلل خطر الإصابة بالشلل الارتعاشي (باركنسون) بين 19 و25%.

وأثبتت الدراسة، التي نشرتها مجلة "ساينس ترانسلاشنال ميدثين"، أن الزائدة الدودية تحتفظ ببروتينات مرتبطة بهذا المرض الذي يؤثر على الذاكرة، وبالتالي فإن الزائدة الدودية تزيد احتمالات الإصابة بالشلل الارتعاشي.

وقالت معدة الدراسة، فيفان لابري، "نتائجنا تشير إلى أن الزائدة الدودية هي منشأ الإصابة بباركنسون".

وبالنظر إلى أنه لا توجد أعراض محددة لمرض باركينسون، فيتم تشخيصه أحيانا بعد ظهور الأعراض المحركة مثل الارتعاش أو التصلب، وحينها يكون المرض في مرحلة متقدمة نوعا ما، ويؤثر بشكل كبير على منطقة المخ التي تنظم الحركة الطوعية.

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