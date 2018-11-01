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الملك يدعو إلى رفع الطموحات لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة

الملك يدعو إلى رفع الطموحات لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة
هسبريس - و.م .ع
الخميس 01 نونبر 2018 - 20:25

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ترأس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتنزيل إستراتيجية الطاقات المتجددة.

وفي ما يلي نص البلاغ: "ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة.

وتندرج جلسة العمل هاته، التي تعكس العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك، حفظه الله، يخص بها القطاعات المهيكلة للاقتصاد الوطني، في إطار تتبع جلالته المنتظم للتنزيل الفعلي والعملي للطاقات المتجددة.

وتميزت سنة 2018 بتحقيق الأهداف، تماشيا مع الأجندة المسطرة خلال اجتماع العمل الأخير الذي ترأسه جلالة الملك في أبريل الماضي، لا سيما الشروع في استغلال مجموع المركب الشمسي نور ورزازات (580 ميغاوات)، والذي يكرس بالتزامن الناجح مع برج نور ورزازات 3، موقعه كأكبر مركب متعدد التكنولوجيات الشمية يوجد رهن التشغيل في العالم.

كما تم الانتهاء من المحطتين الشمسيتين نور العيون 1 ونور بوجدور 1 بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات. وتم إنجاز هاتين المحطتين في إطار مخطط تمويل مبتكر استند على أول إصدار للسندات الخضراء في المملكة.

وتفتح هذه المحطات، التي تعد جزءا من المشاريع الأولى التي جرى إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة، الطريق أمام مزيد من التقدم بما يعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين المحليين.

وشكلت جلسة العمل هاته، من جهة أخرى، مناسبة لرئيس الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) ليقدم لجلالة الملك عناصر أجندة إنجاز برنامج نور للطاقة الكهروضوئية 2 وأشغال بناء المحطتين الشمسيتين للمركب الشمسي نور ميدلت، التي تقدم، بفضل مزاوجة التكنولوجيات الشمسية، الحرارية والكهروضوئية، إجابة مثلى على الحاجيات الدقيقة للشبكة الوطنية.

وبخصوص مشاريع الطاقة الريحية، أخذ جلالة الملك، أيده الله، علما بالتقدم العام للبرنامج الريحي المندمج. وهكذا، يتوقع إطلاق أشغال بناء مجمع الطاقة الريحية لميدلت (180 ميغاوات) وتازة (شطر أول بطاقة 100 ميغاوات)، خلال النصف الأول من 2019.

وستعرف سنة 2019، أيضا، إطلاق مشروع تعزيز مجمع الطاقة الريحية للكدية البيضة، أول مشروع ريحي يتم تطويره بالمغرب، والذي تم الشروع في استغلاله سنة 2000 من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وسيتيح هذا المشروع القائم على رفع طاقة المجمع من 50 إلى 120 ميغاوات، الاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال وتحسين تثمين المخزون الريحي الذي تزخر به الأقاليم الشمالية للمملكة. وهي مقاربة تشكل سابقة في إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

وفي ختام هذا الاجتماع، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية من أجل رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

وفي هذا الصدد، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيس الحكومة قصد تكثيف وتشجيع قوة تحول الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذى، وذلك على غرار التدابير التي تضمنها الخطاب الملكي لـ20 غشت الأخير. وهكذا، يتعين على البنايات العمومية أن تقدم النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي".

كما أكد جلالة الملك على ضرورة اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أولوي على المخزونات المتوفرة بالقرب من المحطات، على غرار حظيرة الطاقة الريحية بالداخلة، وصولا حتى إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) بالمدن الكبرى مثل التجمع الحضري للدار البيضاء.

وفي نهاية هذه الجلسة، وبعد أن أعرب جلالة الملك، نصره الله، عن ارتياحه للإنجازات المسجلة إلى غاية اليوم، حرص جلالته على التذكير، أنه بالاستناد على استراتيجية ناجعة وجريئة، فإن كل مشروع، تم تنزيله بشكل مسؤول وحازم، لا يمكن إلا أن يترجم إلى دينامية فضلى للتنمية والتقدم.

حضر جلسة العمل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ومستشارا صاحب الجلالة السيدان فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة السيد عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن السيدة أمينة بنخضرة، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) السيد مصطفى البكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Monir الخميس 01 نونبر 2018 - 20:41
برافو صاحب الجلالة ... أفكار نيرة و رؤية بعيدة لإستغلال الطاقة النظيفة ، و اختيار كل منطقة من المغرب حسب نوع الطاقة المتجددة بها سواء رياح او شمس أغلب شهور السنة ، هذا هو التوجه الذي بدأت تسلكه أغلب الدول المتحضرة بالعالم بينما المغرب كان سباقا منذ سنة 2000 أي بعد أقل من عام على تربع الملك للعرش
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-42
2 - simo danmark الخميس 01 نونبر 2018 - 20:47
كيف يتم الحديث عن الطاقة المتجددة وأناس كثيرون لا يتوفرون على سكن.....حدث ولا حرج
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42
3 - maghribi الخميس 01 نونبر 2018 - 20:51
يقدمون امام الملك معلومات مغلوطة سنحقق و نحقق كميات كبيرة من الطاقة في حين فواتير الماء و الكهرباء تضاعف و تضاعف.بل يجب ان يكون العكس اذا انشأنا مصادر طاقية جديدة اذا يجب ان يكون تأثير إيجابي على المواطن و جيب المواطن.
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22
4 - بن عمر الخميس 01 نونبر 2018 - 20:51
عاهل البلاد المفدى لا يجتمع على طاولة مع اي مسؤول الا وتتواجد الارقام الاقتصادية.
سياسة سامية نشيطة وفعالة ستحرك شرايين المغرب الاقتصادي الى ماهو اسرع.
بارك الله في مولانا محمد السادس.
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-44
5 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 01 نونبر 2018 - 20:52
حينما توكل مهام تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لشخص ذو كفاءة و نزيه و متفاني في خدمة الصالح العام فان النتائج تكون ايجابية و هذا ما حققته الوكالة المغربية للطاقات المتجددة ( مازن ) فلو وضعت هذه المشاريع في يد اشخاص فاسدين لا يهمهم الا مصالحهم الشخصية متعطشين للنهب لما تحقق شيئا منها و لاصبح مصيرها كمصير الكثير من المشاريع الملكية المعروفة التي رصدت لها مئات الملايير و لم ينجز منها شيئ.
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-28
6 - KAMAL الخميس 01 نونبر 2018 - 20:54
عاش سيدنا ومولانا واميرنا محمد السادس
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-46
7 - الحليم الحيران!!! الخميس 01 نونبر 2018 - 20:59
لقد قيل الكثير عن الطاقة الشمسية لكن المواطن المغربي لم يرى أي إنعكاس لذلك على تخفيض فاتورة الكهرباء،بل الزيادة فقط.نفس الشيء على مشاريع إفريقيا لم تنعكس على دخل المواطن ولا الخدمات العمومية المقدمة له من تطبيب وتعليم....إذن لماذا تخبرون المواطن في نشرات الأخبار بهذا المشاريع؟!!! ربما من أجل زيادة ضغطه الدموي والسكري والأعصاب...
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18
8 - مغربي الخميس 01 نونبر 2018 - 21:01
اللهم دم العز و النصر و التمكين والصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات دون ملل او كلل و بالنكران الذات وعلى الساءر الاسرة الملكية الشريفة و على الكفاءات المغربية الكفوءة التي تجعل المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
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-19
9 - merci الخميس 01 نونبر 2018 - 21:21
a qui appartiens ces entreprises???à l'état non pas du tout à qui???
merci
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0
10 - فاعل خير الخميس 01 نونبر 2018 - 21:28
الحمد لله فهذ البلاد كان غير سيدنا الله ينصره هو اللي خدام
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-2
11 - سوسن الخميس 01 نونبر 2018 - 21:30
"نهمتم" بالطاقات المتجددة و نضيع الطاقات البشرية..معادلة ليس لها حل وبالتالي فهي فارغة..
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-1
12 - هارون الخميس 01 نونبر 2018 - 21:32
جميلة هي الطاقة المتجدد لكن هل تم تشغيل المتخرجين من كلية العلوم بالدار البيضاء فرع الطاقات المتجددة في اي من الحقول .
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