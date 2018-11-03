دراسة: عقار معتمد للصرع يعالج الاكتئاب الشديد

هسبريس - الأناضول

أفادت دراسة أمريكية حديثة بأن عقارًا معتمدًا لعلاج نوبات الصرع، يمكن أن يخفف من أعراض الاكتئاب الشديد بشكل كبير.

الدراسة أجراها باحثون بكلية طب "ماونت سيناي" في مدينة نيويورك الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية "الطب النفسي الجزيئي" العلمية.

وأجرى الفريق دراسته على عقار "إيزوجابين" الذي اعتمدته "هيئة الغذاء والدواء" الأمريكية (حكومية) لعلاج نوبات الصرع.

وشملت الدراسة 18 شخصًا يعانون من أعراض الاكتئاب الشديد، وتناولوا جرعة من عقار "إيزوجابين" يوميًا لمدة 10 أسابيع، لاكتشاف تأثيراته العلاجية عليهم، مقابل مجموعة أخرى من المرضى لم تتناول هذا العقار.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين عولجوا بعقار "إيزوجابين" ظهر عليهم انخفاضًا بنسبة 45 بالمائة في أعراض الاكتئاب الشديد، وعدم القدرة على الشعور بالمتعة، مقارنة بالمجموعة الثانية، وذلك بعد إجراء فحوصات وأشعة للدماغ بالرنين المغناطيسي للمجموعتين.

ونقلت الدراسة عن الدكتور جيمس ميرو، قائد فريق البحث، قوله إن "نتائج هذه الدراسة مثيرة لأنه لم يكن لدينا دواء جديد لعلاج الاكتئاب منذ عقود".

وأضاف أن "معظم مضادات الاكتئاب الموجودة حاليًا تعمل من خلال زيادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي يساعد في سلامة وصحة العقل، لكن عقار "إيزوجابين" يعمل بآلية مختلفة عبر استهداف نظام المكافأة الخاص في الدماغ".

وأوضح: "نحن نعلم أن المرضى الذين يعانون من الاكتئاب أصبحوا يعانون من الاكتئاب لأسباب مختلفة، والعقار الذي أجرينا عليه الدراسة ربما يناسب مرضى الاكتئاب بأشكاله المختلفة لأنه يستهدف الأسباب الكامنة وراء هذه الأمراض".

وحسب الدراسة، يؤثر اضطراب الاكتئاب الشديد على 15 مليون أمريكي، ويعتبر السبب الرئيسي للإعاقة، لكن العلاجات الحالية فعاليتها محدودة.

وفي أحدث تقاريرها، كشفت منظمة الصحة العالمية، أن أكثر من 300 مليون حول العالم يتعايشون حالياً مع الاكتئاب.