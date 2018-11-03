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الرئيسية | بيئة وعلوم | اختراع مغربي ينال التتويج في مسابقة دولية بتايوان

اختراع مغربي ينال التتويج في مسابقة دولية بتايوان

اختراع مغربي ينال التتويج في مسابقة دولية بتايوان
هسبريس من الرباط
السبت 03 نونبر 2018 - 16:17

تمكنت جمعية OFEED المغربية من إحراز الميدالية الذهبية بتايوان، وذلك خلال النسخة التاسعة من المباراة الدولية للاختراعات والابتكارات، التي أعلنت نتائجها اليوم السبت.

الاختراع المغربي الحائز على الجائزة يهم نظاما للتوجيه يسمح بتنظيف لوحات الطاقة الشمسية أوتوماتيكيا، دون استعمال الماء الصالح للشرب، مع الحفاظ على البيئة.

وكان هذا الاختراع،، لصاحبه ماجد البوعزاوي قد تمكن من منح المغرب 10 ميداليات ذهبية في المجموع، خصوصا في الصين وكندا.

حري بالذكر أن المباراة المذكورة تنظم سنويا من طرف الجمعية الصينية للابتكارات والاختراعات (CIIS) والصالون الدولي للاختراعات بموسكو، بدعم من طرف مكتب الرئاسة بتايوان، والفيدرالية الدولية لجمعية المخترعين (IFIA).

كما يشار إلى أن المسابقة شهدت مشاركة 380 اختراعا ممثلا لـ13 دولة، كان من بينها المغرب كبلد وحيد ممثل لإفريقيا والعالم العربي.

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