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لأول مرة .. المغرب يحتضن مدرسة لتدبير حالات الطوارئ النووية

لأول مرة .. المغرب يحتضن مدرسة لتدبير حالات الطوارئ النووية
هسبريس - وائل بورشاشن (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:00

انطلقت اليوم الإثنين بأحد فنادق العاصمة الرباط فعاليات مدرسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تدبير حالات الطوارئ الإشعاعية، وتستهدف الدول الإفريقية الأعضاء في الوكالة.

وتهدف هذه المدرسة إلى تمكين المشاركين خلال ثلاثة أسابيع من تنفيذ التدابير اللازمة لإعداد وإجراء التدخلات في حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، مع أخذ المعايير والتوجهات التقنية والأدوات والآليات التدريبية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بعين الاعتبار، وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين المشاركين الذين يمثلون مختلف الأطراف المعنية بالاستعداد والتدخل في وضعيات الطوارئ النووية أو الإشعاعية.

المرابط الخمار، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، قال إن هذه المدرسة تنظّم لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي، وتحتضنها المملكة المغربية بهدف التدريب في كل ما يخص الاستعداد للطوارئ، والخطوات التي يجب اتخاذها إذا تمّت في الميدان النووي والإشعاعي.

وأضاف الخمار أن "الاستعمالات الكثيرة لهذا الميدان بالمغرب والدول الإفريقية يجب أن يكون سليما وآمنا؛ وهو ما يفرض الاحتياط دائما، حتى إذا ما وقعت حادثة، أو إهمال، أو عمل كيدي، فيجب أن يكون هناك استعداد من ناحية النصوص التنظيمية، ومن الناحية التقنية، ومن ناحية التدابير اللازمة التي يجب أن تكون مبنية على المعايير الدولية؛ ليكون الإنسان في أحسن وضعية من أجل الاستجابة والتدخل".

وأثنى المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على حضور كافة السلطات المعنية ودعمها لهذه المدرسة التي يحتضنها المغرب بتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذّرّيَّة؛ "لأن في ذلك دعما وطنيا يصب في صالح تحسين قدراتنا الوطنية، ومشاركة ومساعدة الدول الإفريقية في هذا الميدان المهم والحسّاس، وهو الأمر الذي تؤطره رؤية ملكية وحكومية".

وجاء اختيار المغرب حسب الخمار من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل احتضان هذا النشاط بفعل القدرات المهمة التي يمتلكها في هذا الميدان، مذكّرا بالأنشطة التي قامت بها الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، أمسنور، هذه السنة، في مجال الأمن والسلامة النووية، والضمانات، وأثرها على المملكة وتنمية هذه الميادين بالقارة الإفريقية.

وتهدف هذه المحطة التكوينية حول إدارة وضعيات الطوارئ النووية والإشعاعية، حسب التقديم الذي أُلقي في نشاطها الافتتاحي، إلى خلق أناس متخصصين يستطيعون تدبير حالات الطوارئ الإشعاعية، وتزويدهم بأدوات تدريبية، ووضعهم في قلب سيناريوهات حول الموضوع، وتمكينهم من القيام بزيارات تقنية وفق آخر تدابير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - yassineee الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:17
اَي اَي هدا ما ينقصنا براڤو براڤو . وا الناس يلزمها قوت يومها و مسكنها ، هدا هو الطنز . كارتة. القطار دبرنها بنجاح ؟ وًافهم تحماق ، سابقة فعلا :
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9
2 - امازيغ سوسي الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:18
لا حول ولا قوة الا بالله لم يبقى لنا الا مظرسة تدبير الطوارىء النووي ونحن لا نملك حتى المدرسة الابتداءية . زمن التفاهة والتفهاء .
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10
3 - راصد الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:22
المغرب لا يستطيع التعامل حتى مع الكوارث الطبيعية البسيطة كالسيول بالأحرى الكوارث النووية أكتب التعليق و جالت بخاطري تلك النكتة عن مواطن مغربي مسافر و أراد أن يتجادب أطراف الحديث مع إمرأة تجلس بجانبه لتجزية الوقت و عندما طرحت عليه موضوعا ما للنقاش إختار التحدث في المجال النووي فأرادت أن تختبر معلوماته في أمور أخرى ...المهم النكتة راه أكيد الإخوة المغاربة سمعوا بها من قبل .
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0
4 - tazi الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:23
هذه زدها على كأس العالم
آش خاصك آلعريان التدريب على النووي آمولاي
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5
5 - الوطنية الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:25
ماذا نجني نحن من هذه المؤتمرات المتتالية . ك نغطيوا الشمس بالغربال
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2
6 - غض بان الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:30
افريقيا قاتلها البؤس والجوع والامراض وسكانها باغين يهربو لاوروبا وهادو مجمعين تيهضرو على النووي
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0
7 - El haj الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:33
Vous ne pouvez même pas gérer l'urgence d'une femme qui accouche sur le trottoir en face d'un hôpital et vous prétendez gérer les catastrophes nucléaires !!! arrêtez de gaspiller l'argent public et concentrer vos effort pour fournir le minimum au peuple: éducation, santé, chauffage en hiver voir même de la nourriture pour une bonne partie des gens
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3
8 - يوسف الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:43
واقيلا ولؤنا فئران تجارب من حكومة فاشلة .
ماقدرنا تانواجهو الأمور البسيطة و ما عندنا تا ذرة ديال النووي وقالك يتبنى مدرسة
الله ياخد فيك الحق العثماني
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2
9 - rachid الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:43
انتت فين وانا فين. هههههه اش خاسك العريان الخاتم امولاي.
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10 - مغربي الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:52
هناك فقه الأولويات ركزوا على تحسين ظروف معيشة المواطنين من صحة و تعليم و شغل ووووووو .
هذه الشركات و المنظمات هدفها دائما ربحي بالدرجة الأولى و بالتالي تكون عملية تمرير الصفقات و هدر المال العام و سرقته سهلة و مقننة .
انتم لا تستطيعون التدخل السريع حتى في حالات الحريق و الحوادث الجسيمة و الفياضانات و ما بالك بحالة الطوارئ في حال تسرب إشعاعي أو نووي .
و الغريب من هذا كله دائما يربطون الأمور بالدول الإفريقية و كأن المواطن المغربي يعادل المواطن السويدي .
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11 - حاج محمد الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:53
مزيان لكن خاص المدرسة تكون كيتقرا فيها جميع العلوم ماشي بغرير
باش التلاميذ تكون عندهم تقافة mahdi
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12 - محب لفريق الجيش الملكي الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:56
واش هاد الناس عايشين معانا ولا لا والله مابقيت فاهم شي حاجة
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13 - From Vienna الاثنين 05 نونبر 2018 - 16:59
كان على المغرب ان ينظم مؤثمرا حول كيفية إنقاذ الناس من جحيم الثلوج التي يعاني منها عشرات الآلاف من المغاربة الذين يعيشون في مناطق منسية ووعرة .
رحم الله الراعي الذي مات تحت عذاب الثلج.
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14 - أيوب الاثنين 05 نونبر 2018 - 17:01
افلحتم في تدبير الطوارىء العادية لم يبقى سوى الطواريء الجهنمية.
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15 - name الاثنين 05 نونبر 2018 - 17:01
سؤال للمشاركين و المنظمين. ماذا يعني النووي؟
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