مجموعة "أوزون" تدشن أول مطرح للنفايات المفرزة بالقارة الإفريقية

نور الدين إكجان من فاس

صرح بيئي جديد دشنته مصالح مجموعة أوزون للبيئة والخدمات في مدينة فاس، بعد إنشائها مركزا لفرز وتثمين النفايات، بتنسيق مع جماعة فاس والبنك المغربي للتجارة الخارجية، بغية معالجة النفايات المنزلية وما شابهها بجهة فاس من خلال الفرز والتثمين لضمان التدبير الأمثل لها.

المشروع الذي انطلق منذ سنة 2015، بتكلفة قدرها 5400000000 درهم، يمتد على مساحة ستة هكتارات، ويستخدم وحدة متطورة بغية الفرز الأوتوماتيكي للنفايات المنزلية، ستمكن من معالجة 110 آلاف طن سنويا، ومن المنتظر أن تتكلف بمعالجة 182 ألف طن خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتقوم عملية الفرز التي تنفذها الآلة على مرور النفايات في غربال أسطواني مجهز بسكاكين لفتح أكياس النفايات، بفضل حركته الدائرية ومبدأ الجاذبية، حيث يتم أولا فصل المواد العضوية القابلة للتحلل البيولوجي، ثم تأتي مرحلة نقل النفايات تحت المغناطيس الكهربائي، وهي عملية تلتقط وتعزل المعادن الحديدية.

وتأتي الخطوة الثالثة على شاكلة فرز يدوي، تصل فيها النفايات إلى غرفة الفرز حيث يقوم العديد من العمال بفرز النفايات وفق طبيعتها، وفي النهاية سيتم توجيه النفايات المصنفة إلى المكبس حيث يتم ضغطها إلى مكعبات.

وسيحدث المشروع 50 منصب شغل مباشر، و200 منصب شغل غير مباشر، سيتكلف عبرها المشتغلون بمعالجة نفايات قدرت مكوناتها في 69 في المائة كمواد عضوية، و11 في المائة بلاستيك، و7 في المائة كرتون، و6 في المائة نسيج، و3 في المائة معادن، و2 في المائة زجاج.

التجربة الأولى على الصعيد الوطني والقاري ستمكن من تقليل معدل دفن النفايات وخلق نفايات جديدة وتوفير مصادر بديلة للمواد الخام الصناعية، بفضل معالجة عالية الجودة والفعالية من صنع شركاء أوروبيين محترفين جلهم من ألمانيا، يعتبرون روادا على الصعيد العالمي في هذا المجال، وهو ما سيساهم في تطوير أداء معالجة وتدبير نفايات فاس وأحوازها.

وفي هذا السياق، قال عزيز بدراوي، الرئيس المدير العام لمجموعة أوزون للبيئة والخدمات، إن "المشروع يهم معالجة نفايات مختلطة عبر آلة فرز متطورة، في أفق أن يكون السكان هم الذين يقومون بعملية الفرز الأولى داخل بيوتهم"، مشيرا إلى أن العملية انطلقت في بعض التجزئات السكنية.

وأضاف بدراوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المطرح سيعالج 300 طن من النفايات يوميا في أفق تطويره ليصبح قادرا على معالجة 600 طن"، مسجلا أن المشروع سيدمج العديد من النباشين، المعروفين في الثقافة الشعبية بـ"الميخالة"، الذين سيتم استقطابهم وتكوينهم من أجل الإشراف على عملية الفرز.

وأبرز المتحدث أن المجموعة ستعمل على توسيع الفكرة لتشمل مختلف المدن التي تدبر نفاياتها بالمغرب، وقال: "قمنا بحملات تحسيسية لإنجاح المشروع بمعية مجلس مدينة فاس، ونؤكد أهمية عملية الفرز القبلي من المنازل، وسنوفر لذلك حاويات خاصة".

بدورها، قالت آن ديزيريه أولوتو، وزيرة الصرف الصحي والنظافة الإيفوارية، إن "المبادرة التي باشرتها المجموعة تستحق التنويه، وكوت ديفوار منخرطة في التوجه الحالي لأوزون عبر تفويض تدبير أمور نظافة أربعة مدن للشركة المغربية".

وأضافت أولوتو: "لأول مرة نرى ونناقش مركز مطرح للنفايات المفروزة"، وطالبت مصالح المجموعة المغربية بمواكبة الإيفواريين حتى تحقيق مبتغى حماية البيئة.