24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2107:4913:1616:0818:3419:50
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. انهيار منزلين بالبيضاء .. جهود متواصلة تطوّق الخسائر البشرية للفاجعة (5.00)

  2. قنطرة خطرة تهدد أرواح مواطنين قرب البروج (5.00)

  3. الملك يمد يده إلى الجزائر عبر حوار مباشر وصريح لتجاوز الخلافات‎ (3.14)

  4. مستقبل ترامب والسيطرة على الكونغرس يُشعلان الانتخابات الأمريكية (2.50)

  5. مسيحيون ويهود ومسلمون يشكون اضطهاد الأديان (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | الإقلاع عن تدخين "الحشيش" يحسن ذاكرة الشباب

الإقلاع عن تدخين "الحشيش" يحسن ذاكرة الشباب

الإقلاع عن تدخين "الحشيش" يحسن ذاكرة الشباب
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 06:20

يكفي شهر من الامتناع عن تدخين "القنب" لإظهار علامات التحسن الملحوظ في الذاكرة بين المراهقين الذين يتعاطون بشكل منتظم المخدر المنشط نفسيا .

وتؤكد الدراسة التي أجراها مستشفى "ماساتشوستس العام"، ونشرها في دورية "كلينيكال سايكايتري"، دليلين مهمين غالبا ما يتم مناقشتهما عندما يتعلق الأمر بتعاطي الماريخوانا، بحسب المشرف على الدراسة راندي شوستر.

البرهان الأول والأهم هو أن المراهقين يتعلمون بشكل أفضل عندما يمتنعون عن تعاطي القنب حسبما أظهرت الدراسة. والبرهان الثاني يتمثل في النتيجة الأكثر تشجيعا وهي أن "بعض أوجه القصور المرتبطة بتعاطي القنب ليست دائمة وفي الواقع تتحسن بسرعة بعد التوقف عن تعاطي القنب".

وهذا مهم بالوضع في الاعتبار أن مرحلة المراهقة تعد فترة حاسمة في تطور المخ، وحقيقة أن تعاطي القنب يبدأ في مرحلة عمرية مبكرة أكثر من غيره من المخدرات ، وبالتالي هو مرتبط بشكل وثيق بثقافة الشباب في الدول الغربية.

واستكمل المشاركون في الدراسة وعددهم 88 شخصا وكلهم بين الفئات العمرية من 16 إلى 25 عاما الذين يتعاطون القنب مرة على الأقل في الأسبوع، التقييمات المعتادة لتفكيرهم وذاكرتهم خلال فترة الدراسة.

ووجدت فحوصات إدراكية أخرى أن الذاكرة خصوصا القدرة على التعلم واستدعاء المعلومات الجديدة، لم تتحسن سوى بين هؤلاء الذين توقفوا عن استخدام القنب بشكل كبير خلال الأسبوع الأول من الإقلاع عنه .

وقال شوستر: "القدرة على التعلم أو استيعاب معلومات جديدة ، وهي حاسمة في النجاح في الفصل، تحسنت مع التوقف المستدام عن تعاطي القنب".

غير أنه لايزال هناك الكثير لفعله. وسوف يدرس شوستر فيما بعد ما إذا كانت القدرة على الانتباه قد تحسنت بالامتناع عن تعاطي القنب وما إذا كانت الذاكرة ستواصل التحسن لفترة أطول عندما يتوقف المرء عن تعاطي القنب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.