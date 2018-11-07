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دراسة: القهوة تقي من ألزهايمر والشلل الرعاش

دراسة: القهوة تقي من ألزهايمر والشلل الرعاش
هسبريس - الأناضول
الأربعاء 07 نونبر 2018 - 08:35

أفادت دراسة كندية حديثة، بأن القهوة تحتوي على مركبات طبيعية تحمي من الإصابة بمرض ألزهايمر ومرض "باركنسون" أو الشلل الرعاش.

الدراسة أجراها باحثون بمستشفيات شبكة الصحة الجامعية من تورنتو في كندا، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دورية (Frontiers in Neuroscience) العلمية.

ولكشف العلاقة بين القهوة والوقاية من الأمراض التنكسية العصبية، اختبر الفريق تأثير مركبات القهوة بأنواعها خفيفة وشديدة التحميص ومنزوعة الكافيين في الحد من التدهور المعرفي المرتبط بتقدم السن.

واكتشف الباحثون أن هناك مركبات طبيعية تتواجد في القهوة نتيجة عملية تحميص حبوب البن تسمى (Phenylindanes) لتعطيها طعم المرارة الحاد، وهذه المركبات موجود في القهوة بجميع أنواعها بما فيها منزوعة الكافيين.

ووجد الباحثون أن هذه المركبات يسهم في الحد من تراكم بروتينات "أميلويد بيتا" و "تاو" في الدماغ البشرية.

وبروتين "أميلويد بيتا" يعتبر عنصرا أساسيا للترسبات التي يعثر عليها في أدمغة مرضى الزهايمر، وهو عبارة عن لويحات لزجة وسامة في الدماغ، يظهر أثرها في سوائل العمود الفقري، وتتراكم تلك السوائل في الدماغ قبل عقود من ظهور أعراض المرض، الذي يسبب فقدان الذاكرة، ومشاكل في الإدراك.

كما تؤدي زيادة مستويات بروتين "تاو" داخل الخلايا العصبية إلى تلف الخلايا وإلى موت الخلايا في نهاية المطاف، والإصابة بالأمراض العصبية ومنها باركنسون أو الشلل الرعاش.

واكتشف الفريق أيضًا أن القهوة الداكنة أو الغامقة نتيجة تحميص حبوب البن بشكل أكبر تحتوي على نسب مرتفعة من مركبات (Phenylindanes) من مثيلاتها الفاتحة أو خفيفة التحميص.

وقال الدكتور دونالد ويفر، قائد فريق البحث: "يبدو أن شرب القهوة بجميع أنواعها مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون، والأمر ليس له علاقة بالكافيين، لأن القهوة منزوعة الكافيين كان لها نفس التأثير".

وأضاف: "هذه الدرسة تعتبر الأولى التي ترصد تفاعل مركبات (Phenylindanes) مع البروتينات المسؤولة عن مرض الزهايمر والشلل الرعاش".

وأوضح: "ستكون خطواتنا التالية هي التحقق من مدى فائدة هذه المركبات، وما إذا كانت لديها القدرة على دخول مجرى الدم، أو عبور حاجز الدم في الدماغ".

ومرض ألزهايمر هو أحد أكثر أشكال الخرف شيوعًا، ويؤدي إلى تدهور متواصل في قدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.

ويتطور المرض تدريجياً لفقدان القدرة على القيام بالأعمال اليومية، وعلى التواصل مع المحيط، وقد تتدهور الحالة إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.

وباركنسون أو الشلل الرعاش هو أحد الأمراض العصبية، التي تصيب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، ويؤدي إلى مجموعة من الأعراض أبرزها الرعاش، وبطء في الحركة، بالإضافة إلى التصلب أو التخشب الذي ينتج عنه فقدان الاتزان والسقوط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - قهوتي سر سعادتي الأربعاء 07 نونبر 2018 - 08:47
نعم. للقهوة فواءد كثيرة فهي تنشط الجسم والعقل وترفع من التركيز وتقي من الامراض لكن اذا كانت طبيعية بدون حليب .اما القهوة بالحليب فهي تسبب ارتفاع الضغط والرعاش والخوف والاعصاب. وقرحة المعدة وكثرت العازات وتعذب الكبد .رغم هذه الاعراض التي اعاني منها سوف اضل اشربها بالحليب .الولف صعيب والحب نصيبة
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2 - cache-cache الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:07
شرب القهوة بالمنزل امر جد جيد حتى لايكون البحت ذو ضبغة تجارية فقط
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3 - nada الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:10
بشرى لعشاق القهوة بهذا الخبر لان هذه الاخيرة غالبا ما كانت متهمة بجلب امراض
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4 - Peace الأربعاء 07 نونبر 2018 - 09:26
فعلا القهوة لها فوائد عديدة علاوة على انها منشطة للدماغ كما يقول المثل الالماني الشهيرالمنتشر لدى الموظفين و المستخدمين "بدون قهوة لا يمكنني الكفاح", و تعرضت القهوة الى هجوم, على انها مضرة للصحة. على اي على المغاربة استهلاك القهوة اكثر ليستفيقوا من سباتهم. و هناك انواع كثيرة من القهوة بجودة مختلفة. لكن يجب على الانسان معرفة كيف يحمرها و يخزنها و يصنعها او يحضرها و هذا فن او علم قائم بذاته. و كانت القهوة تطحن باليد بطحانة خاصة لهذا الغرض, انا شخصيا كنت استعملها في المغرب, لانه يستحسن طحن القهوة مباشرة قبل تحضيرها, لتحتفض بنكهتها و جودتها. و احداث مقاهي خاصة بالقهوة هي فكرة ممتازة. و يمكن تقديمها للزبائن بديكورات و اشكال متعددة ساخنة و باردة ممزوجة بالايس كريم و الكريمة او صنع الايس كريم من القهوة و الشكلاتة الممزوجة بالقهوة وووو

و فرنسا تستورد اجود انواع القهوة من مكان بعيد في اسيا, لا اذكر اسمه, ربما كانت مستعمرة سابقة لها. و يوجد هناك قصر اسيوي تاريخي كبير و رائع جدا و لكنه للاسف مهجور و غير مرمم و مهمل, و تتمنى تلك الساكنة ان يحضر عندهم ممول للاستثمار في هذا القصر و اعادة ترميمه
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