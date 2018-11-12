جهاز جديد يحقق المرونة في مراقبة اندمال الجراح

هسبريس ـ مُتابعة

لا يمكن أن تندمل الجروح بدون تدفق مستمر للدماء المشبعة بالأوكسجين في مكان الإصابة.

ومن أجل مراقبة المعدل الذي تندمل به الجروح، ابتكر باحثون في الولايات المتحدة جهاز استشعار جديد يتسم بالمرونة من أجل قياس مستويات الأكسجين في الدم فوق مساحات واسعة من الجلد والأنسجة والأعضاء بهدف مساعدة الأطباء على متابعة تطور شفاء الجرحى.

ويقول ياسر خان، الباحث بقسم الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسبات بجامعة "يو سي بيركلي" الأمريكية، إنه "عندما تسمع كلمة جهاز قياس الأكسجين في الدم تتبادر إلى الذهن صورة جهاز ضخم وصلب، مزود بوحدات قياس متشعبة على نحو يقيد حركة المريض.. ولكننا نريد أن نبدد هذه الصورة عن طريق جهاز قياس خفيف الوزن ومرن وغير سميك على الاطلاق".

ويتكون الجهاز الجديد من سلسلة من الصمامات الثنائية الباعثة للضوء والأقطاب العضوية المطبوعة على خامة مرنة تنبعث منها أشعة تحت الحمراء بدرجات مختلفة. وقام فريق البحث باستخدام الجهاز لقياس درجة تشبع الدم بالأكسجين على جبهة شخص متطوع كان يتنفس الهواء بتركيزات أكسجين تنخفض تدريجيا، مثلما يحدث عندما يرتفع الانسان عن سطح الأرض.

وتبين لفريق البحث أن قراءات الجهاز الجديد تتطابق مع النتائج التي تتوصل إليها الأجهزة التقليدية لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في الأبحاث العلمية عن ياسر خان قوله: "بعد جراحات زراعة الأعضاء، يحتاج الجراحون إلى التحقق من وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة العضو الجديد. وإذا كان لديك جهاز قياس تقليدي، يتعين عليك الانتقال من موقع إلى آخر في جسم المريض لإجراء عملية القياس، ولكن الجهاز الجديد يسمح بتسجيل عدة قراءات في نفس الوقت، وبالتالي سوف يستطيع الجراح معرفة ما إذا كانت عملية الاندمال تجري بشكل سليم أو لا".