الرقمنة تهيمن على أروقة معرض "ميديكا" الطبي

هسبريس - د.ب.أ

يهيمن موضوع الرقمنة هذا العام على معرض "ميديكا" للتجهيزات الطبية، الذي يعد أكبر معرض طبي على مستوى العالم، والمقرر أن يبدأ اليوم في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا.

وستكون التطبيقات والهواتف الذكية ركائز أساسية مهمة بالنسبة للكثير من العروض المقدمة بالمعرض. ومن ضمن المعروضات وسيلة استرخاء مبتكرة من شأنها مساعدة الأشخاص الذي يعانون من الضغط العصبي على الحد من التوتر من خلال تمرين تنفس، وسوف يكون برنامج التدريب، الذي يستغرق ستة أسابيع، متاحا عبر تطبيق رقمي.

ومن المقرر أن تعرض 5200 شركة من جميع أنحاء العالم منتجاتها وتحديثاتها في المعرض، بدءً من اليوم وحتى 15 من شهر نونبر الجاري.