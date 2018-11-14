فعاليات تلوّح بالاحتجاج ضد الوضع البيئي بأكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

لوّحت فعاليات جمعوية بمدينة أكادير، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، بتصعيد وتيرة الاحتجاج من أجل "لفت انتباه المسؤولين إلى الاختلالات التي يعيشها الشريط الساحلي الشمالي لأكادير، أبرزها الاستيلاء على الملك العمومي البري والبحري، والتخريب المُتعمّد للتوازنات الإيكولوجية، وكذا الأضرار البيئية الناتجة عن المقذوفات والانبعاثات السائلة والغازية بمنطقة أنزا".

وفي تصريح لهسبريس، قال الفاعل الجمعوي توفيق سميدة: "نظرا لانعدام أي رد فعل واضح من طرف أصحاب القرار، محليا وإقليميا وجهويا، ورغم قوة التنديدات التي عبرت عنها الساكنة من خلال وقفات احتجاجية، وكذا حدّة المواقف الرسمية لبعض الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية بالمنطقة، وفي ظل حالة التماهي والصمت المريب للمسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين، رغم تكليف الوزارة المعنية السلطة الإدارية في شخص الوالي، بصفته مسؤولا عن المصالح الخارجية للوزارات جهويا، باتخاذ القرار، فإن الوضع البيئي بالمنطقة لا يزال مقلقا، ويئن تحت جشع بعض المستثمرين".

وطالب الناشط الجمعوي بـ"تطبيق مختلف القوانين المتعلقة بالساحل فيما يخص الخروقات التي شهدها ولا يزال يشهدها شاطئ إيم ودّار بالنقطة الكيلومترية 26، وبتحرير الملك العمومي البري والبحري المترامى عليه، على طول الساحل الشمالي لأكادير، وإنجاز المساطر القانونية في حق المخالفين كيفما كان شأنهم، دون تمييز أو تفضيل، والإفراج عن التقارير الصادرة عن مختلف اللجن المختلطة التي لها علاقة بهذه المخالفات".

واعتبر بلاغ الهيئات الداعية إلى التصعيد الاحتجاجي أن الشكل المزمع تنزيله أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة هو "إمكانية حضارية ستمكننا كمواطنين فاعلين من إقناع السلطات المختصة بضرورة سهرها على تطبيق مختلف القوانين سالفة الذكر باعتبار دولتنا دولة الحق والقانون".