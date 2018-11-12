البوعزاوي ينال جائزة التميز الدولية في تايوان

هسبريس من الرباط

نال المخترع المغربي مجيد البوعزاوي، خلال حفل أقيم في تايوان، "جائزة التميز الدولي للمخترع لعام 2018"، يوم الثامن من نونبر الجاري، إلى جانب مخترعين آخرين ضمن فعاليات النسخة التاسعة من المباراة الدولية للاختراعات والابتكارات.

وينضاف هذا التميز إلى جانب حصول المتوج، خلال المسابقة نفسها، على ميدالية ذهبية بفضل اختراعه لنظام يهم لوحات الطاقة الشمسية.

وحصل على هذه الجائزة الدولية تسعة مخترعين جرى تكريمهم من طرف رئيس فدرالية المخترعين في هونغ كونغ.

وأورد بيان صادر عن جمعية OFEED التي يرأسها البوعزاوي أن هذه الجائزة "تعتبر الأهم في العالم وتمنح سنوياً لمخترعين من طرف الجمعية الصينية للاختراع والمخترعين، والجمعية التايوانية للفائزين بالجائزة الدولية للمخترعين".

وتمنح الجائزة للمخترعين الذين بذلوا جهوداً في سبيل دعم أنشطة الاختراع في بلدانهم وعبر العالم. وسبق للمغربي البوعزاوي أن نال جائزة "فخر الأمة" سنة 2016 ضمن فعاليات المباراة الدولية للاختراعات والابتكارات.

ويرأس البوعزاوي جمعية OFEED Maroc، وسبق أن وُشح من طرف الملك محمد السادس خلال احتفالات عيد العرش سنة 2016، وتقدم بـ14 طلب براءة اختراع منذ 1997 وفاز بأكثر من 40 جائزة دولية.