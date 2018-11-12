24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5413:1716:0518:3019:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. القضاء الإداري يحكم لحقوقيين ضد باشوية وزان‬ (5.00)

  2. الموارد المالية والبشرية تكتم بسمة أطفال في وضعيات إعاقة بوزان (5.00)

  3. هكذا تحوّل المغرب إلى وجهة سينمائية لتصوير أبرز الأفلام العالمية (5.00)

  4. تراث "هنتنغتون" .. هل تنهي الهوية أطروحة "صدام الحضارات"؟ (5.00)

  5. ترودو: مخابرات كندا توصلت بـ"تسجيلات خاشقجي" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | البوعزاوي ينال جائزة التميز الدولية في تايوان

البوعزاوي ينال جائزة التميز الدولية في تايوان

البوعزاوي ينال جائزة التميز الدولية في تايوان
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 نونبر 2018 - 20:15

نال المخترع المغربي مجيد البوعزاوي، خلال حفل أقيم في تايوان، "جائزة التميز الدولي للمخترع لعام 2018"، يوم الثامن من نونبر الجاري، إلى جانب مخترعين آخرين ضمن فعاليات النسخة التاسعة من المباراة الدولية للاختراعات والابتكارات.

وينضاف هذا التميز إلى جانب حصول المتوج، خلال المسابقة نفسها، على ميدالية ذهبية بفضل اختراعه لنظام يهم لوحات الطاقة الشمسية.

وحصل على هذه الجائزة الدولية تسعة مخترعين جرى تكريمهم من طرف رئيس فدرالية المخترعين في هونغ كونغ.

وأورد بيان صادر عن جمعية OFEED التي يرأسها البوعزاوي أن هذه الجائزة "تعتبر الأهم في العالم وتمنح سنوياً لمخترعين من طرف الجمعية الصينية للاختراع والمخترعين، والجمعية التايوانية للفائزين بالجائزة الدولية للمخترعين".

وتمنح الجائزة للمخترعين الذين بذلوا جهوداً في سبيل دعم أنشطة الاختراع في بلدانهم وعبر العالم. وسبق للمغربي البوعزاوي أن نال جائزة "فخر الأمة" سنة 2016 ضمن فعاليات المباراة الدولية للاختراعات والابتكارات.

ويرأس البوعزاوي جمعية OFEED Maroc، وسبق أن وُشح من طرف الملك محمد السادس خلال احتفالات عيد العرش سنة 2016، وتقدم بـ14 طلب براءة اختراع منذ 1997 وفاز بأكثر من 40 جائزة دولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.