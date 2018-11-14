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الرئيسية | بيئة وعلوم | دراسة إنجليزية: التغيّر المناخي يُهدد خصوبة الرجال

دراسة إنجليزية: التغيّر المناخي يُهدد خصوبة الرجال

دراسة إنجليزية: التغيّر المناخي يُهدد خصوبة الرجال
هسبريس - إفي
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 02:35

أكدت دراسة نشرتها مجلة (نيتشر) العلمية أن التغير المناخي يمكن أن يُمثل تهديدا على خصوبة الرجال، مشيرة إلى الضرر الذي يحدثه ارتفاع درجة الحرارة على الحيوانات المنوية.

وأبرزت الدراسة التي أعدها فريق بحثي بجامعة أنجليا أورينتال، شرقي انجلترا أن العقم الناتج عن موجات الحرارة يمكن أن يساعد على تفسير لماذا يؤثر التغير المناخي على تكاثر فصائل مختلفة من الكائنات الحية، وكذلك انقراض بعض الأنواع في السنوات الأخيرة.

ولإجراء الدراسة، تابع الفريق بقيادة البروفيسور مات جاج رد فعل ذكور الخنافس الحمراء تجاه موجات الحرارة المصطنعة.

واكتشف الفريق بهذه الطريقة أن أول موجة من الحر تخفض معدل إنجاب الخنافس إلى النصف أما الموجة الثانية فأصابتها بالعقم تقربيا.

واكتشف أيضا أن معدل إنتاج الحيوانات المنوية بعد التعرض لهذه الموجات من الحر، ينخفض لثلاثة أرباع، وأن الحيوانات المنوية هذه تجد صعوبة في الهجرة إلى جهاز الانجاب عند الإناث وترتفع إمكانية موتها قبل حدوث التخصيب.

ودرس الباحثون أيضا أثر التعرض لهذه الموجات من الحرارة على سلوك الحيوانات الجنسي واكتشفوا تراجع معدل التزاوج لديها إلى النصف.

كما كشفت الدراسة أن الذرية التي تُنجب بعد تعرض الأباء لموجات الحرارة تعيش فترة أقل وتكون قدرتها على الإنجاب أيضا أقل.

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