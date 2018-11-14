24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:56
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يطلق خدمة الأداء عبر الهاتف النقال لخفض تعاملات "الكاش"
- اختطاف واعتداء يدخلان طفلا في غيبوبة بزاكورة
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس"
- اتهام ممرض بولندي في ألمانيا بقتل ستة مرضى مسنين
- مطلوب في ألمانيا .. 100 ألف مهندس كهربائي
عبد النباوي: تهديد الحق في الخصوصية يرافق التطور التكنولوجي (5.00)
- برلمانيون يُنادون بإلغاء "الساعة الإضافية" .. والوزير: التوقيت تجريبي - (139)
- الحكومة تُشهر "العين الحمراء" في وجه "مُحرضي" التلاميذ المُحتجين - (112)
- الشقيري يصف التلاميذ المحتجين بـ"جيل القادوس" - (98)
- العثماني يعد الأفارقة بمحاربة حوادث السير وتحسين سلامتهم الطرقية - (89)
- صبري: رفض الجزائر لمبادرة الملك يُنذر بمخاطر وشيكة بالمنطقة - (83)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السُمنة تساهم في إفشال المعركة ضد داء السرطان
كشفت دراسة جديدة عن صلات جديدة بين السمنة والسرطان وتظهر أن الجهاز المناعي للجسم يفشل في محاربة الخلاية المصابة بالسرطان حين تكون هناك زيادة في الوزن.
وتحلل الدراسة التي أجرتها "ترينتي كوليدج" في دبلن (ايرلندا) ونشرتها صحيفة (نيتشر امونولوجي) الأسباب التي تجعل السمنة تؤدي لفشل الخلايا المسؤولة في الجهاز المناعي عن قتل الخلاية المصابة بالسرطان.
واكتشف العلماء أيضا وسائل علاجية جديدة تساعد على إعادة توجيه هذه الخلايا بالجهاز المناعي للقيام بعملها مجددا.
وخلصت الدراسة التي قادتها الأكاديمية ليديا لينش إلى أن السمنة لا تمنع خلايا (NK) في الجهاز المناعي على التعرف على نظيرتها المصابة بالسرطان، ولكنها تمنعها من القيام بدورها في قتلها.
وفي أبحاث لاحقة، استطاع العلماء إعادة برمجة خلايا (NK) وإعادة فاعليتها في المعركة ضد السرطان.
ويقول الباحثون إن أكثر من مليار و900 مليون بالغ في جميع أنحاء الأرض يعانون من زيادة في الوزن، وأكثر من ثلث البالغين يعانون من السمنة.