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الرئيسية | بيئة وعلوم | السُمنة تساهم في إفشال المعركة ضد داء السرطان

السُمنة تساهم في إفشال المعركة ضد داء السرطان

السُمنة تساهم في إفشال المعركة ضد داء السرطان
هسبريس - إفي
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 01:10

كشفت دراسة جديدة عن صلات جديدة بين السمنة والسرطان وتظهر أن الجهاز المناعي للجسم يفشل في محاربة الخلاية المصابة بالسرطان حين تكون هناك زيادة في الوزن.

وتحلل الدراسة التي أجرتها "ترينتي كوليدج" في دبلن (ايرلندا) ونشرتها صحيفة (نيتشر امونولوجي) الأسباب التي تجعل السمنة تؤدي لفشل الخلايا المسؤولة في الجهاز المناعي عن قتل الخلاية المصابة بالسرطان.

واكتشف العلماء أيضا وسائل علاجية جديدة تساعد على إعادة توجيه هذه الخلايا بالجهاز المناعي للقيام بعملها مجددا.

وخلصت الدراسة التي قادتها الأكاديمية ليديا لينش إلى أن السمنة لا تمنع خلايا (NK) في الجهاز المناعي على التعرف على نظيرتها المصابة بالسرطان، ولكنها تمنعها من القيام بدورها في قتلها.

وفي أبحاث لاحقة، استطاع العلماء إعادة برمجة خلايا (NK) وإعادة فاعليتها في المعركة ضد السرطان.

ويقول الباحثون إن أكثر من مليار و900 مليون بالغ في جميع أنحاء الأرض يعانون من زيادة في الوزن، وأكثر من ثلث البالغين يعانون من السمنة.

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