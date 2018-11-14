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الرئيسية | بيئة وعلوم | السكري يصيب أكثر من مليونيْ شخص في المغرب

السكري يصيب أكثر من مليونيْ شخص في المغرب

السكري يصيب أكثر من مليونيْ شخص في المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 14 نونبر 2018 - 20:28

أكثر من مليونيْ شخص هو عدد المغاربة الذين يزيد سنّهم على 18 سنة المصابين بداء السكري، حسب الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، الذي يخلده العالم يوم 14 نونبر من كل سنة.

وكشفت وزارة الصحة أنَّ 50 في المئة من المصابين بداء السكّري في المغرب يجهلون إصابتهم بهذا الداء الخطير، في حين يصل عدد الأطفال المصابين به في المملكة إلى 15 ألف طفل.

ويُعدّ داء السكري من الأمراض التي تستأثر بالنصيب الأكبر من تكاليف علاج الأمراض المزمنة؛ إذ يمثّل لوحده 11 في المئة من هذه التكاليف، حسب تقرير للوكالة الوطنية للتأمين الصحي صدَر سنة 2016.

ويسير انتشار داء السكري عبر العالم في منحى تصاعدي، ويُقدَّر عدد المصابين بهذا الداء بحوالي 425 مليون شخص، من بينهم مليون طفل، وفق التقديرات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري.

ويُتوقع، بحسب التقديرات ذاتها، أنْ يرتفع عدد المصابين بداء السكري في العالم إلى 629 مليون شخص بحلول سنة 2045، أي ما يعادل شخصا واحدا من كل عشرة أشخاص.

وقالت وزارة الصحة المغربية إنّ اليوم العالمي لداء السكري "يشكّل مناسبة لتعبئة جميع المسؤولين ومهنيي الصحة والمجتمع المدني والشركاء المعنيين، للتحسيس بهذا الداء وبمضاعفاته".

وتعوّل وزارة الصحة على نشر ثقافة الوقاية للحد من انتشار داء السكري في المغرب، وقالت في بلاغ صادر عنها إنّ حملة التعبئة والتحسيس التي ترعاها تركز بالأساس على الوقاية الأولية واعتماد نمط العيش السليم، والكشف المبكر، خاصة عند الأشخاص الأكثر عرضة، والتكفل الجيد والتربية العلاجية.

وبحسب معطيات وزارة الصحية، فإنّ داء السكري يتميز بخطورة المضاعفات الناجمة عنه؛ إذ يُعتبر السببَ الرئيسي للفشل الكلوي، والإصابة بالعَمى، وبتر الأطراف السفلى، كما أنه سادس سبب للوفاة.

وأكدت وزارة الصحة أنّ النساء والأطفال والأشخاص المسنين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات داء السكري، الذي تخلد منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري يومه العالمي هذه السنة تحت شعار "السكّري يهُمّ كل الأسرة".

وزارة الصحة المغربية أكدت أنها جعلت من داء السكري أحد أولوياتها في السنوات الأخيرة بهدف تقليص نسبة الوفيات والمضاعفات الناتجة عنه، لتخفيف الأعباء المادية والمعنوية عن الشخص المصاب وأسرته وعلى المنظومة الصحية بصفة عامة.

ويرتكز عمل الوزارة على تحسين التكفل بالمصابين بداء السكري، عبر الوقاية الأولية القائمة على تشجيع نمط العيش السليم، والكشف المبكر لدى 500 ألف شخص الأكثر عرضة سنويا في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتوسيع العرض الصحي المتمثل في البنيات والموارد البشرية المتخصصة، والرفع من الميزانية المخصصة لشراء الأدوية المضادة لداء السكري.

ووفق المعطيات الرقمية التي قدمتها وزارة الصحة، فإنها تقوم بتوفير الرعاية والأدوية بالمجان لحوالي 823 ألف مريض مصاب بالسكري، 60 في المئة منهم يتوفرون على نظام المساعدة الطبية (راميد)، وأكثر من 350 ألف مصاب يعالَجون بواسطة الأنسولين.

ويُقدّر الغلاف المالي الذي تخصصه وزارة الصحة سنويا لشراء الأدوية الخاصة بداء السكري (الأنسولين والأقراص) بحوالي 156.700.000 درهم، في حين تخصص غلافا ماليا قدره حوالي 15 مليون درهم لاقتناء المعدات اللازمة للتشخيص وتتبع الحالة الصحية لمرضى السكري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كتكوت ولد ديك ودجاجة الأربعاء 14 نونبر 2018 - 20:48
السكري ياتي من النظام الغداءي وعدم ممارسة الرياضة الاكل والنوم والتغوط فقط هذا النمط في الحياة يؤدي الى مرض السكري وغيره من الامراض المستعصية .... نصيحة كالاتي:
ثلث لاكل وثلث للشرب وثلث للهواء
وتحركوا ترزقوا الصحة والمال
لفراجة كملت فرقو جوقة.........
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-2
2 - مونية الأربعاء 14 نونبر 2018 - 20:55
واش اللي عندو بحال هاد الحكومة ماغاديش يركبو السكر؟
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10
3 - froum london الأربعاء 14 نونبر 2018 - 20:56
السبب واضح قلة الوعي . و الإجراءات التى تتخدها هده الدولة الفاشلة في حق الشعب . زيادات و غرامات و مصاريف . و اخبار كارثية ...مادا سيقع للمغربي ...عند سماعه اخبار المغرب ...سيصاب بالسعار و الاكتئاب و السكر و الملح ...نظرا لتسيير متخلف من جانب اغبياء و حتالة .. اتقوا الله في هدا الشعب راكم هلكتوه ...حساب عسير ينتظركم عند الله تعالى ..
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7
4 - mkachkach الأربعاء 14 نونبر 2018 - 20:59
را ماشي غير السكري لي تصاب بيه الشعب را جميع الامراض مع هد الحكومة
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9
5 - مواطن الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:09
الغير عادي هو أن لا تصاب بالسكري و ارتفاع ضغظ الدم في هده البلاد!!
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6
6 - هارون الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:11
لكن( الانسولين ) لم ينقص من ثمنه كباقي ادوية الامراض المزمنة . ذلك انني كنت اقتني الانسولين بمبلغ 352 درهم للعلبة وبعد التخفيض من اثمنة الادوية الذي تم في عهد الدكتور الوردى اصبحت اقتنيه بمبلغ 350 درهم للعلبة اي ناقص 2 دراهم كلها . الا ترون انه تخفيض كبير يا اولي الالباب ?.
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6
7 - حسن.ق الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:17
مع هذه الحكومة ديال بسييف ... راه الله يستر لما كل المغاربة فيهم السكر.. حتى الأطفال. .. و فين غادين آحمادي..
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8
8 - الله اشافي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:17
السكري بالنسبة للمغاربة يسببه قلة التغذية والبطالة وقلة الشيء والنكٌير والسجاير على الجوع والحقرة مرض الاعصاب والتعصب عمر ميدوز نهار فشي درب وماتسمع المضاربة والصداع والسبان والمعيور .
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8
9 - مغربي الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:22
السلام عليكم
على لأقل هناك مساعدة من وزارة الصحة للمصابين بهدا الداء الخطير ورسالة للعدميين و المبخسين لدور وزارة الصحة في المغرب
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10 - هارون الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:23
صحح معلوماتك يا سيد كتكوت . ماذا تقول في اطفال صعار مصابين بداء السكري . ان اسباب هذا المرض المزمن العضال متعددة منها الوراثة والخلل في الغدد والهرمونات وفي البنكرياس وهو يؤثر على القلب والعينين والكلى . وكل من يصاب به يتعذب عذابا لانتمناه لاحد . اطلب الشفاء للمرضى والسلامة لك وللمواطنين الله ينجيهم ويحفظهم من هذا الداء والسلام
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1
11 - Amir الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:38
نتيجه حتميه لعاده قديمه.
هناك من يستعمل نصف قالب سكر في كل براد اتاي. ناهيك عن الحلويات التي تستهلك ٠من جميع الانواع والاشكال وعلى مدار الساعه وبشكل عشوائي.
لا بد من تغيير سلوكنا اتجاه السكر والملح بغيه التقليل من مخاطرهما والا مزيد من الكوارث الصحيه تنتظرنا.
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12 - MOSTAFA الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:50
اتعرفون السبب الرئيسي في اصابة المغاربة بهدا الداء هو استعمال السكر المفرط في كل العجائن.فبائعو الخبز مثلا يستعملون كثرة السكر في العجين لكي يتحمر الخبز بسرعة وبدلك يكونوا قد اقتصدوا في المحروقات بحسبهم.و لا يخفى علينا ان المغاربة يستهلكون الخبز بكثرة.
فعلى جمعية حماية المستهلك والحكومة التدخل لمراقبة المخبزات و الفرارين و منعهم من استعمال السكر في العجين.
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13 - khald الأربعاء 14 نونبر 2018 - 21:51
انا مريض بالسكري منذ امد طويل لاخدمة لاصحة احتى الانسولين مبقيناش نلقاوه فالسبطار وخى الحكومة وعدتنا هعهر اخص هاذي ش 3 اشهر مكاينش
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