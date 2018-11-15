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كُتّاب وآراء
علماء يبرزون معالجات طبيعية للتغيرات المناخية
أكدت دراسة نشرتها مجلة "ساينس ادفانسيس" المتخصصة أن الانبعاثات السنوية للغازات المسببة للاحتباس الحراري من كل السيارات في الولايات المتحدة يمكن امتصاصها بواسطة الغابات والأراضي الرطبة والزراعية.
ووجدت المنظمة الطبيعية للحفاظ على الطبيعة أن الولايات المتحدة يمكنها أن تحد بنسبة 21% من الغاز المسبب للاحتباس الحراري باستخدام 21 طريقة؛ مثل إعادة تشجير الغابات والتحكم بشكل أفضل في الأراضي المزروعة حاليا.
وكشفت الدراسة إن إعادة التشجير، على سبيل المثال، يمكن أن تعادل القضاء على الانبعاثات من 66 مليون سيارة.
وقال معد الدراسة الرئيسية، جوي فارجيون، إنه "من خلال تغيير في الإدارة مع حماية الاراضي الطبيعية، وإعادة تشجيرها، نثبت أن بوسعنا القضاء على تلوث الكربون وتنقية المياه، وتحسين بيئة الأسماك والحياة البرية".
وأشار العالم إلى أن "الطبيعة تقدم طريقة بسيطة واقتصادية للمساعدة على الحد من التغير المناخي".