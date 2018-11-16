أكثر من 50 دولة تقرّ تعريفا جديدا لوحدة الكيلوغرام

هسبريس - د. ب. أ

أقر ممثلون من أكثر من 50 دولة، في اجتماع بفرساي خارج باريس، بالإجماع، تعريفا جديدا للكيلوغرام.

وبدءا من 20 مايو المقبل، لن تعود الوحدة الدولية للكتلة مستندة إلى "النسخة الأولية الدولية للكيلوغرام"، وهي أسطوانة مصنوعة من البلاتين والإيريديوم، بارتفاع حوالي 39 ملم وعرض 39 ملم، موجودة في خزانة بالمكتب الدولي للأوزان والقياسات (بي أي بي إم) في ضاحية سيفر بالقرب من باريس.

وسيتم تعريفها على أساس حسابات "ثابت بلانك"، وهو ثابت أساسي يُعبر عن علاقة في فيزياء الكم بين الطاقة وتواتر الجسيمات، مثل الفوتونات.

وقال سيباستيان كانديل، رئيس الأكاديمية الفرنسية للعلوم، في معرض افتتاحه للجلسة التي أقرت التغيير: "اليوم سيكون نقطة فارقة في تعريف الوحدات للنظام الدولي".