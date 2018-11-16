24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)

  2. بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام (5.00)

  3. القضاء الأمريكي ينصف "سي إن إن" أمام ترامب (5.00)

  4. خبراء يناقشون آليات الاختلاف والتنوع بكلية تطوان (5.00)

  5. الهجهوج: كبريات الشركات العالمية تتسابق على المدينة الذكية "زناتة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | أكثر من 50 دولة تقرّ تعريفا جديدا لوحدة الكيلوغرام

أكثر من 50 دولة تقرّ تعريفا جديدا لوحدة الكيلوغرام

أكثر من 50 دولة تقرّ تعريفا جديدا لوحدة الكيلوغرام
هسبريس - د. ب. أ
الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:10

أقر ممثلون من أكثر من 50 دولة، في اجتماع بفرساي خارج باريس، بالإجماع، تعريفا جديدا للكيلوغرام.

وبدءا من 20 مايو المقبل، لن تعود الوحدة الدولية للكتلة مستندة إلى "النسخة الأولية الدولية للكيلوغرام"، وهي أسطوانة مصنوعة من البلاتين والإيريديوم، بارتفاع حوالي 39 ملم وعرض 39 ملم، موجودة في خزانة بالمكتب الدولي للأوزان والقياسات (بي أي بي إم) في ضاحية سيفر بالقرب من باريس.

وسيتم تعريفها على أساس حسابات "ثابت بلانك"، وهو ثابت أساسي يُعبر عن علاقة في فيزياء الكم بين الطاقة وتواتر الجسيمات، مثل الفوتونات.

وقال سيباستيان كانديل، رئيس الأكاديمية الفرنسية للعلوم، في معرض افتتاحه للجلسة التي أقرت التغيير: "اليوم سيكون نقطة فارقة في تعريف الوحدات للنظام الدولي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - أستاذ فيزياء الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:24
ثابت بلانك أيها السادة هو ثابت كامن في الواقع الطبيعي استنبطه ماكس بلانك نظريا و تجريبيا و هو معامل التناسب بين تردد الحقل أو الجسيم المجهري و طاقته E=hN و يمكن أن نستخرج تعريفا لوحدة الكتلة عن طريق هذا الثابت بمعادلات الطاقة المشهورة ...وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
2 - aziz الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:29
les mesures ne sont jamais exactes, il existe toujours une fourchettes d'incertitude. la métrologie est la science qui essaie de minimiser au maximum cette fourchette d'erreur .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
3 - Newton الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:30
on explique rien de rien. c est quoi donc cette nouvelle mesure ?? ??
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - مواطنة الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:31
هادشي جديد و زوين و لكن بغيت نعرف الخضارا و الكزارا ....باش غادي اعبرو لينا (كلا و همو ما ضحكوش عليا عفاكم)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - Samir الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:42
في سويقات الحومة شي خضارة عندهوم تعريف ديال الكيلو ديالهوم بوحدهوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
6 - محمد النذير الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:50
شكرا أستاذي على المعلومة، لم نكن نعلم بها من قبل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
7 - Hassan Sima الجمعة 16 نونبر 2018 - 19:51
المهـم الحمد لله لهـذا وحدة القياس مازال منقصوا منهـا لحد الساعة ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.