خبير تغذية: الأطفال البدناء يعانون خطر الموت

هسبريس - إفي

حذر خبير التغذية بمعهد المكسيك للتأمين الاجتماعي، فيكتور باندورو توكاريت اليوم من أن الأطفال البدناء يعانون من خطر الموت المبكر أو الإعاقة.

وقال الخبير في بيان "بدانة الأطفال ترتبط مع احتمالية أكبر للموت المبكر والإعاقة في سن البلوغ، بسبب المشاكل التنفسية التي قد تنجم عنها، وكذلك الضغط وأمراض القلب ومقاومة الإنسولين والآثار النفسية".

وأشار توكاريت إلى أن الوزن الزائد والبدانة "شران تعاني منهما نسبة كبيرة من سكان العالم، ويأتي معهما أمراض يمكن الوقاية منها".

وأضاف الخبير "لهذا يجب تقليل تناول السكريات والإكثار من تناول الفواكه والخضروات والبقوليات والحبوب الكاملة والفواكه المجففة".

ودعا توكاريت الآباء للوقاية من هذه الأمراض عبر التغذية الصحية، محذرا من تعقيدات مستقبلية إن لم تتغير عادات التغذية السيئة.