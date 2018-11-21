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وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ
عثرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على موقع مناسب لهبوط مركبتها الفضائية المقرر إطلاقها إلى المريخ في يوليوز 2020.
وقالت الوكالة الفضائية إن "ناسا اختارت "فوهة بركان جزيرو" كموقع لهبوط المركبة الفضائية، التي ستقوم بمهمة بحث لصالحها على المريخ عام 2020، وذلك بعد مرور خمسة أعوام على البحث عن الموقع المناسب، وتعني كلمة جزيرو باللغة السلافية بحيرة، حيث أنه كانت توجد في الماضي بحيرة في ذلك الموقع".
وأوضحت وكالة ناسا للفضاء أن الفوهة البركانية التي يبلغ اتساعها 45 كيلومترا تتمتع "بتضاريس خصبة من الناحية الجيولوجية"، وتعد مثالية لغرض تحليل سطح هذا الكوكب إلى جانب البحث عن "علامات تشير إلى ظروف الحياة القديمة في تلك المنطقة".
ويتشكك العلماء في أن تكون المركبة الفضائية التي ستطلقها ناسا عام 2020 قادرة على رصد علامات بشأن الحياة الميكروبية، حيث أن عمر التكوينات الأرضية داخل الفوهة يقدر بنحو 3.6 مليار عام، ومن المحتمل أنها كانت جزءا من نظام دلتا داخل بحيرة.
ومن المتوقع إطلاق مركبة المريخ لعام 2020 من قاعدة كيب كانفيرال الجوية بولاية فلوريدا، وتعد المركبة نسخة متطورة من المكوك "كريوزيتي"، الذي هبط على الكوكب الأحمر عام 2012.