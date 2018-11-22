24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. تسييس صراع الأجيال .."نخبة الضباع" تسفه "جيل الأمل" (5.00)

  2. مظلة داخل حافلة (5.00)

  3. جامعة الكرة تصدم نادي آسفي وتنصف بنهاشم (5.00)

  4. ترامب يوجه الشكر للسعودية بشأن أسعار النفط (4.00)

  5. عالم ما وراء.. الغول !! (3.75)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يطورون "مشروب فول" يخفض الكوليسترول

علماء يطورون "مشروب فول" يخفض الكوليسترول

علماء يطورون "مشروب فول" يخفض الكوليسترول
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 22 نونبر 2018 - 04:38

أعد علماء في المكسيك مشروبا من الفول، له طعم القهوة وتركيز أشبه باللبن، ثبتت فاعليته في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية والغلوكوز.

وأوضح معهد (IPN)، في بيان، أن نتائج الدراسة ثبتت على فئران كانت تعيش على نظام غذائي كثير السعرات الحراية.

وبعد تناول الفئران لمشروب الفول لاحظ العلماء انخفاض مستويات الكوليسترول والغلوكز والبروتينات الدهنية، حسب ما أوضحت كريستيان مارتينيز ولويس سيرخيو مونيوز كاريو، من المدرسة الوطنية للعلوم البيولوجية بالمعهد.

وقال مونيوز: "لقد كانت تجربة استغرقت سبعة أيام، ومع ذلك لوحظ انخفاض في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية والغلوكوز، مما يكشف عن فائدة البروتين الهيدروليزي في الفول".

وانخفض تريز الغلوكوز والدهون الثلاثية والكوليسترول في الفئران بنسبة 47% خلال فترة التجربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.