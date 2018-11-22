علماء يطورون "مشروب فول" يخفض الكوليسترول

هسبريس ـ مُتابعة

أعد علماء في المكسيك مشروبا من الفول، له طعم القهوة وتركيز أشبه باللبن، ثبتت فاعليته في خفض الكوليسترول والدهون الثلاثية والغلوكوز.

وأوضح معهد (IPN)، في بيان، أن نتائج الدراسة ثبتت على فئران كانت تعيش على نظام غذائي كثير السعرات الحراية.

وبعد تناول الفئران لمشروب الفول لاحظ العلماء انخفاض مستويات الكوليسترول والغلوكز والبروتينات الدهنية، حسب ما أوضحت كريستيان مارتينيز ولويس سيرخيو مونيوز كاريو، من المدرسة الوطنية للعلوم البيولوجية بالمعهد.

وقال مونيوز: "لقد كانت تجربة استغرقت سبعة أيام، ومع ذلك لوحظ انخفاض في مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية والغلوكوز، مما يكشف عن فائدة البروتين الهيدروليزي في الفول".

وانخفض تريز الغلوكوز والدهون الثلاثية والكوليسترول في الفئران بنسبة 47% خلال فترة التجربة.