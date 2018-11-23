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كُتّاب وآراء
تقدم علمي في إنتاج أعضاء بشرية بغرض الزرع
تحقق مجموعة من الباحثين تقدما في دراسة كيفية الحصول على أعضاء بشرية كاملة لزراعتها من خلال توليد ميكانيكي للأنسجة من الخلايا الجذعية، بحسب بحث نشر في مجلة "ساينس ادفانسيس".
وحقق فريق من معهد العلوم الطبية بحامعة كيوتو في اليابان تقدما بارزا في معرفة كيفية تصرف الخلايا لكي تنتج الأنسجة، مما سيمهد الطريق نحو تصنيع أعضاء بشرية كاملة.
ويركز الباحثون جهودهم بشكل خاص على توليد عين بشرية. وطوروا نظاما معلوماتيا للمحاكاة يحسب تكوين بنية النسيج في ثلاثة أبعاد، ويتم استنادا إليه تصنيع عين افتراضية، ويمكن من خلالها توقع عملية التكوين الخلوي لها.