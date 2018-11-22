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الرئيسية | بيئة وعلوم | علماء يجرون تجارب ناجحة لتقنية طيران جديدة

علماء يجرون تجارب ناجحة لتقنية طيران جديدة

علماء يجرون تجارب ناجحة لتقنية طيران جديدة
ويل دونام*
الجمعة 23 نونبر 2018 - 00:31

بعد ما يقرب من 115 سنة على اختراع أول طائرة، طور علماء تقنية جديدة للطيران تتمثل في طائرة صغيرة خفيفة بلا ضوضاء تحلق بغير أجزاء متحركة كالمراوح أو شفرات التوربينات.

وتحدث مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن اختبارات طيران ناجحة داخل قاعة مغلقة للألعاب الرياضية، ويتعلق الأمر بطائرة دون طيار تعمل بغير محركات تحرق وقودا، إذ تعتمد على الدفع الهوائي الأيوني ويسمى أيضا "الدفع الكهربي الديناميكي".

وأطلق على الطائرة اسم "فيرجن 2-إي.إيه.دي إير فريم" أو "في2|، وهي تزن 2.45 كيلوغراما فقط ،ويبلغ طول المسافة بين جناحيها خمسة أمتار.

وقال ستيفن باريت، مهندس الطيران في معهد ماساتشوستس الذي استلهم الفكرة من طائرات خيالية وردت في مسلسل الخيال العلمي "ستار تريك"، إن "هذه هي المرة الأولى التي تحلق فيها طائرة بدون أجزاء متحركة".

ومع شدة المجال الكهربائي القريبة من مجموعة من الشعيرات الدقيقة، تسمى مسببات الشحنات الكهربائية ،في مواجهة جناحي الطائرة يتحول الهواء إلى أيونات، مما يعني إزالة الإلكترونات وتوليد جسيمات مشحونة.

وهذه الأيونات ذات الشحنات الموجبة تنجذب إلى هياكل سالبة الشحنة بالطائرة يطلق عليها أجهزة التجميع. وأثناء تحرك الأيونات باتجاه أجهزة التجميع تصطدم بجزيئات الهواء مما ينقل طاقة إليها. ويتولد عن هذا تدفق هوائي يمنح الطائرة قوة دفع.

والزمن وحده هو الذي سيوضح هل ستصبح الاختبارات التي أجريت على الطائرة بمركز دو-بونت للألعاب الرياضية في كمبردج بولاية ماساتشوستس حدثا تاريخيا كتلك التجربة التي أجراها الأخوان ويلبر وأورفيل رايت عام 1903 على أول طائرة في كيتي هوك بولاية نورث كارولاينا.

ويقر بالفعل مهندسو معهد ماساتشوستس بأن النموذج المبدئي للطائرة (في2) غير كاف ومحدود، لكنه مع هذا قد يؤدي إلى أشياء كبيرة.

وقال باريت الذي أشار إلى إمكانية إنتاج طائرات دون طيار شبه صامتة خلال بضع سنوات "أحاول أن أتجنب المبالغة، ولكن ثمة احتمالات مثيرة هنا بالفعل".

وأضاف باريت الذي قاد البحث الذي نشرت نتائجه في دورية (نيتشر) "على المدى الطويل، آمل في وجود طائرات فائقة الكفاءة شبه صامتة وخالية من أسطح التحكم المتحركة كأجهزة التوجيه أو الإقلاع، وبغير نظام دفع متحرك مثل المراوح أو التوربينات، ولا انبعاثات احتراق مباشر كالتي تحدث نتيجة احتراق وقود الطائرات".

وأجرى الباحثون 11 تجربة طيران حلقت خلالها الطائرة لمسافة 60 مترا تقريبا وارتفعت عن الأرض بأقل من مترين.

*رويترز

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